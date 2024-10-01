Соратница мэра Котовой уволилась из администрации Челябинска

Челябинский вице-мэр Рыльская ушла в отставку и в бизнес с 1 октября

01 октября 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Надежда Рыльская решила не продолжать работу при новом челябинском мэре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская ушла в отставку вслед за главой города Натальей Котовой. Об этом 1 октября сообщил источник URA.RU в политических кругах. «Рыльская уволилась с 1 октября. Сегодня ее уже представили коллективу одной из юридических компаний в Челябинске», — рассказал инсайдер агентства. В пресс-службе мэрии на просьбу о комментарии потребовали отправить официальный письменный запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил. Рыльская курировала правовые и имущественные вопросы, считаясь «правой рукой» и доверенным лицом Котовой. Одновременно с ней уволился начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников Отставки последовали после того, как возглавлявшая столицу Челябинской области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская ушла в отставку вслед за главой города Натальей Котовой. Об этом 1 октября сообщил источник URA.RU в политических кругах. «Рыльская уволилась с 1 октября. Сегодня ее уже представили коллективу одной из юридических компаний в Челябинске», — рассказал инсайдер агентства. В пресс-службе мэрии на просьбу о комментарии потребовали отправить официальный письменный запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил. Рыльская курировала правовые и имущественные вопросы, считаясь «правой рукой» и доверенным лицом Котовой. Одновременно с ней уволился начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников Отставки последовали после того, как возглавлявшая столицу Челябинской области более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации после прошедших в регионе 7—8 сентября губернаторских выборов. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.