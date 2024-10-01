СК требует арестовать вице-премьера Башкирии по делу о взятке

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки. Сумма составляет 37 миллионов рублей.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Марзаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости. Против Марзаева возбудили уголовное дело по получению взятки в особо крупных размерах.
По версии следствия, взятка была от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Посредником выступил экс-глава минтранса с 2022 года Башкирии Александр Клебанов. Он был арестован еще в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере пяти миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги.
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