СК требует арестовать вице-премьера Башкирии по делу о взятке

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Вице-премьеру Башкирии грозит от 8 до 15 лет Фото:

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки. Сумма составляет 37 миллионов рублей.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Марзаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости. Против Марзаева возбудили уголовное дело по получению взятки в особо крупных размерах.

По версии следствия, взятка была от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Посредником выступил экс-глава минтранса с 2022 года Башкирии Александр Клебанов. Он был арестован еще в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере пяти миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги.

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Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки. Сумма составляет 37 миллионов рублей. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Марзаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости. Против Марзаева возбудили уголовное дело по получению взятки в особо крупных размерах. По версии следствия, взятка была от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Посредником выступил экс-глава минтранса с 2022 года Башкирии Александр Клебанов. Он был арестован еще в мае. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере пяти миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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