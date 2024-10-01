На Ямал прибыли школьники из Белгородской области

В Салехард приехали школьники из Белгородской области. Они будут жить в санаторно-лесной школе до зимних каникул, сообщают в правительстве округа. На учебу ребят зачислят в первую городскую школу. Округ принимает детей из Белгорода во второй раз.
«В окружную столицу вместе с четырьмя сопровождающими прибыли 43 ребенка из Белгородской области. Они будут проживать в окружной санаторно-лесной школе и пробудут на Ямале до зимних каникул», — сообщается в релизе окружных властей.
Дети зачислены в первую школу столицы Ямала, кроме одного десятиклассника, который пойдет в лицей. «Всех ребят обеспечат необходимыми учебниками и канцелярскими принадлежностями, к учебе они приступят уже на этой неделе», — уточняет источник.
Ямал принимает детей из Белгородской области уже во второй раз. Так, в апреле 2024 года URA.RU сообщало, что школьники из Белгородской области, приехавшие в ЯНАО, определены в учебные заведения Салехарда. Младшие классы будут учиться в санаторно-лесной школе, а дети постарше — в школах 1,3 и 4, а также в Лицее, сообщает администрация ямальской столицы.
В 2023 году Ямал организовал отдых и оздоровление для 1,5 тысячи ребят из Белгорода в детских лагерях Краснодарского края. Этим летом на Черноморье отдыхали 295 детей.
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