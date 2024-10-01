Журналистка Баязитова просит Путина о помиловании

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Баязитова находится в ИК-1 во Владимирской области
Баязитова находится в ИК-1 во Владимирской области Фото:

Журналистка Александра Баязитова попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Она написала российскому лидеру письмо из колонии.

«Баязитова попросила Владимира Путина о помиловании», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что в письме из колонии женщина сообщила, что оказалась в исправительной колонии №1 Владимирской области после недели в СИЗО Владимира.

Баязитова заявила, что не получила форменную одежду в колонии. Она опасается, что это будет считаться нарушением и может помешать ее освобождению по УДО, передали в telegram-канале.

Кузьминский суд Москвы 10 августа 2022 года арестовал Александру Баязитову на два месяца. Ее обвинили в вымогательстве у «Промсвязьбанка» в обмен на неразглашение негативной информации. Позже, 27 ноября 2023 года, Басманный суд вынес приговор. Журналистка получила пять лет лишения свободы. Сначала прокурор требовал более суровое наказание — 14 лет, передает Pravda.Ru.

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Журналистка Александра Баязитова попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Она написала российскому лидеру письмо из колонии. «Баязитова попросила Владимира Путина о помиловании», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что в письме из колонии женщина сообщила, что оказалась в исправительной колонии №1 Владимирской области после недели в СИЗО Владимира. Баязитова заявила, что не получила форменную одежду в колонии. Она опасается, что это будет считаться нарушением и может помешать ее освобождению по УДО, передали в telegram-канале. Кузьминский суд Москвы 10 августа 2022 года арестовал Александру Баязитову на два месяца. Ее обвинили в вымогательстве у «Промсвязьбанка» в обмен на неразглашение негативной информации. Позже, 27 ноября 2023 года, Басманный суд вынес приговор. Журналистка получила пять лет лишения свободы. Сначала прокурор требовал более суровое наказание — 14 лет, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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