Журналистка Баязитова просит Путина о помиловании

Журналистка Александра Баязитова попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Она написала российскому лидеру письмо из колонии.
«Баязитова попросила Владимира Путина о помиловании», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что в письме из колонии женщина сообщила, что оказалась в исправительной колонии №1 Владимирской области после недели в СИЗО Владимира.
Баязитова заявила, что не получила форменную одежду в колонии. Она опасается, что это будет считаться нарушением и может помешать ее освобождению по УДО, передали в telegram-канале.
Кузьминский суд Москвы 10 августа 2022 года арестовал Александру Баязитову на два месяца. Ее обвинили в вымогательстве у «Промсвязьбанка» в обмен на неразглашение негативной информации. Позже, 27 ноября 2023 года, Басманный суд вынес приговор. Журналистка получила пять лет лишения свободы. Сначала прокурор требовал более суровое наказание — 14 лет, передает Pravda.Ru.
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