В Москве горят семь кафе на Складочной в Бутырском районе (архивное фото)
Семь кафе одновременно загорелись в одном из зданий на улице Складочной в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Огонь охватил мелкие заведения, расположенные вплотную друг к другу в здании на Складочной в Бутырском районе», — сообщил telegram-канал. На месте происшествия уже работают пожарные службы.
По словам представителей МЧС РФ, на место прибыли 21 специалист и шесть единиц техники. О пострадавших информации нет.
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