В Москве одновременно горят семь кафе. Видео

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В Москве горят семь кафе на Складочной в Бутырском районе (архивное фото)
В Москве горят семь кафе на Складочной в Бутырском районе (архивное фото) Фото:

Семь кафе одновременно загорелись в одном из зданий на улице Складочной в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Огонь охватил мелкие заведения, расположенные вплотную друг к другу в здании на Складочной в Бутырском районе», — сообщил telegram-канал. На месте происшествия уже работают пожарные службы.

По словам представителей МЧС РФ, на место прибыли 21 специалист и шесть единиц техники. О пострадавших информации нет.

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Семь кафе одновременно загорелись в одном из зданий на улице Складочной в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Огонь охватил мелкие заведения, расположенные вплотную друг к другу в здании на Складочной в Бутырском районе», — сообщил telegram-канал. На месте происшествия уже работают пожарные службы. По словам представителей МЧС РФ, на место прибыли 21 специалист и шесть единиц техники. О пострадавших информации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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