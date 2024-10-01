ЕАЭС ждет перезагрузка

Опыт объединения России и Белоруссии ускорит интеграцию стран Евразийского экономического союза. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Ереване заявил, что Москва и Минск выступают локомотивами интеграции в ЕАЭС. Замдиректора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства Владимир Киреев объяснил, что две страны углубили отношения благодаря тонкой работе и учету интересов друг друга.
На двусторонних переговорах первым приветствовал своего коллегу из Белоруссии Мишустин. Он акцентировал внимание на том, что по линии правительств выполняются поручения и договоренности лидеров России и Белоруссии, принятые 29 января на Высшем Госсовете в Санкт-Петербурге.
«Таким образом мы ускоряем работу по всем основным направлениям реализации Договора о Союзном государстве на ближайшую трёхлетку, — уточнил российский премьер. — Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества. У нас в январе — июле взаимный товарооборот вырос до 2 трлн 355 млрд российских рублей, или до 85,5 млрд белорусских рублей».
По словам Мишустина, технологический суверенитет Союзного государства развивается с опорой на 27 совместных программ, проектов в области промышленной кооперации. Другая сторона работы — сохранение общей истории России и Белоруссии.
«Союзное государство России и Белоруссии выступает в качестве локомотива интеграции именно в этом формате. Мы прорабатываем новые предложения в нашей совместной работе в ЕАЭС по четырём свободам: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы», — резюмировал российский премьер.
Модель Союзного государства может стать примером глубокой интеграции со странами Евразийского экономического союза, считает Владимир Киреев. По мнению политолога, участники интеграции учитывают слабые и сильные стороны друг друга, а также взаимные интересы.
«Между Россией и Белоруссией идет очень филигранная притирка экономик друг друга. При этом не затрагиваются политические интересы», — отметил эксперт.
Москва и Минск провели большую работу по восстановлению экономических связей, которые были серьезно подорваны после распада СССР. Это происходило в том числе и благодаря высокому уровню доверия между правительствами двух стран, полагает Киреев.
«Это помогло сформировать новые цепочки поставок и новые способы научной и финансовой кооперации. Такой подход желательно брать за образец взаимодействия и с другими государствами ЕАЭС — с Казахстаном и Киргизией», — поделился мнением аналитик.
В Евразийском пространстве существует высокая потребность в кооперации и во взаимном открытии рынков, поэтому модель Союзного государства сейчас становится актуальной. Страны ЕАЭС, желающие более глубокой экономической интеграции, могли бы присоединиться к этому объединению, резюмировал Киреев.
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