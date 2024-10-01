«Не дайте убежать за границу»: Бастрыкин поставил важную задачу шефу свердловского СКР

Бастрыкин попросил изучить преступления мигрантов главу свердловского СК

01 октября 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин следит за ходом расследований преступлений мигрантов Фото: Следственный комитет РФ Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил главам региональных управлений СК серьезно взяться за работу с преступностью мигрантов. Такое заявление он сделал во время совещания, на котором также присутствовал и. о. руководителя свердловского управления Константин Мирошниченко. «Займитесь этой проблемой серьезно! Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, реагируйте на изменения, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу», — цитирует telegram-канал «Следком» Бастрыкина. Мирошниченко докладывал Бастрыкину о ходе расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На совещании было озвучено, что число проступков мигрантов выросло втрое. Бастрыкин почти всегда берет под свой контроль расследование преступлений, совершенных мигрантами. В середине сентября он запросил доклад по делу об избиении нелегалами школьницы в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил главам региональных управлений СК серьезно взяться за работу с преступностью мигрантов. Такое заявление он сделал во время совещания, на котором также присутствовал и. о. руководителя свердловского управления Константин Мирошниченко. «Займитесь этой проблемой серьезно! Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, реагируйте на изменения, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу», — цитирует telegram-канал «Следком» Бастрыкина. Мирошниченко докладывал Бастрыкину о ходе расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На совещании было озвучено, что число проступков мигрантов выросло втрое. Бастрыкин почти всегда берет под свой контроль расследование преступлений, совершенных мигрантами. В середине сентября он запросил доклад по делу об избиении нелегалами школьницы в Екатеринбурге.