«Не дайте убежать за границу»: Бастрыкин поставил важную задачу шефу свердловского СКР

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил главам региональных управлений СК серьезно взяться за работу с преступностью мигрантов. Такое заявление он сделал во время совещания, на котором также присутствовал и. о. руководителя свердловского управления Константин Мирошниченко.
«Займитесь этой проблемой серьезно! Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, реагируйте на изменения, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу», — цитирует telegram-канал «Следком» Бастрыкина.
Мирошниченко докладывал Бастрыкину о ходе расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На совещании было озвучено, что число проступков мигрантов выросло втрое.
Бастрыкин почти всегда берет под свой контроль расследование преступлений, совершенных мигрантами. В середине сентября он запросил доклад по делу об избиении нелегалами школьницы в Екатеринбурге.
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