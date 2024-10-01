ВС РФ подняли флаг России в нескольких районах Угледара: главное об СВО на 1 октября

ВС РФ подняли флаг России в Угледаре

01 октября 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Угледар в ДНР почти полностью под российским контролем Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ взяли Угледар и подняли флаг в нескольких районах города, в ДНР наемника ВСУ из Израиля заочно приговорили к 10 годам колонии. Главные новости спецоперации на 1 октября — в материале URA.RU. Российские войска взяли Угледар и подняли флаг Угледар в ДНР уже почти полностью находится под контролем российских военных. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». Также они добавили, что российский флаг поднят в разных частях города, а украинские военные уже почти отступили. ВСУ потеряли более 20 человек во время неудачной контратаки в Курской области Около села Плехово в Курской области бойцы группировки войск «Север» успешно отразили две контратаки ВСУ. Украинская сторона потеряла около 20 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также там заявили о том, что российские военные продолжают проводить наступательные операции с особым успехом. В ДНР наемника ВСУ из Израиля заочно приговорили к 10 годам колонии Заочно к 10 годам лишения свободы приговорен гражданин Израиля Денис Десятник. Мужчина признан виновным за «участие в вооруженном конфликте». Он участвовал в боях на украинской стороне в качестве наемника. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Как выяснило ведомство, за свою деятельность с марта 2022 по июнь 2024 он получил более 1,9 млн рублей. Ситуация в зоне боевых действий для Украины крайне сложная Ситуация в зоне боевых действий для Украины очень сложная. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Ситуация на фронте крайне сложная», — сказал он. Также президент подчеркнул важность «достижения всех возможных целей» этой осенью. Румыния одобрила создание в стране центра подготовки украинских морпехов Румынский парламент одобрил в большинстве своем запрос президента Клауса Йоханниса на открытие в стране центра военно-морской подготовки для украинцев. Об этом сообщает агентство Agerpres . Планируется, что центр будет работать в течение двух лет, а его финансирование и планирование работы на первом этапе полностью обеспечит Великобритания. ВСУ атаковали поликлинику и магазин в Каменке-Днепровской В результате обстрелов ВСУ в городе Каменка-Днепровск повреждены магазин одежды и поликлиника. Об этом сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Как стало известно, пострадавших нет. Президент Польши призвал НАТО передавать больше оружия Украине Президент Польши Анджей Дуда агитирует страны НАТО дать больше оружия Украине. Об этом он заявил во время Варшавского форума по безопасности. Также Дуда акцентировал внимание на необходимости ускорения процесса евроатлантической интеграции Украины. На Украине тестируют систему поиска российских РЭБ с помощью мобильных телефонов На Украине испытывают систему, предназначенную для обнаружения российских систем радиоэлектронной борьбы с помощью мобильных телефонов, сообщает портал Defense One. Также там добавили, что мобильные телефоны с особым программным обеспечением могут стать недорогим способом противодействия российским силам РЭБ. Пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены за сутки Российские бойцы из расчета ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» за одни сутки смогли поразить пять БПЛА ВСУ самолетного типа на южно-донецком направлении спецоперации. Об этом сообщает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ взяли Угледар и подняли флаг в нескольких районах города, в ДНР наемника ВСУ из Израиля заочно приговорили к 10 годам колонии. Главные новости спецоперации на 1 октября — в материале URA.RU. Угледар в ДНР уже почти полностью находится под контролем российских военных. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». Также они добавили, что российский флаг поднят в разных частях города, а украинские военные уже почти отступили. Около села Плехово в Курской области бойцы группировки войск «Север» успешно отразили две контратаки ВСУ. Украинская сторона потеряла около 20 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также там заявили о том, что российские военные продолжают проводить наступательные операции с особым успехом. Заочно к 10 годам лишения свободы приговорен гражданин Израиля Денис Десятник. Мужчина признан виновным за «участие в вооруженном конфликте». Он участвовал в боях на украинской стороне в качестве наемника. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Как выяснило ведомство, за свою деятельность с марта 2022 по июнь 2024 он получил более 1,9 млн рублей. Ситуация в зоне боевых действий для Украины очень сложная. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Ситуация на фронте крайне сложная», — сказал он. Также президент подчеркнул важность «достижения всех возможных целей» этой осенью. Румынский парламент одобрил в большинстве своем запрос президента Клауса Йоханниса на открытие в стране центра военно-морской подготовки для украинцев. Об этом сообщает агентство Agerpres. Планируется, что центр будет работать в течение двух лет, а его финансирование и планирование работы на первом этапе полностью обеспечит Великобритания. В результате обстрелов ВСУ в городе Каменка-Днепровск повреждены магазин одежды и поликлиника. Об этом сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Как стало известно, пострадавших нет. Президент Польши Анджей Дуда агитирует страны НАТО дать больше оружия Украине. Об этом он заявил во время Варшавского форума по безопасности. Также Дуда акцентировал внимание на необходимости ускорения процесса евроатлантической интеграции Украины. На Украине испытывают систему, предназначенную для обнаружения российских систем радиоэлектронной борьбы с помощью мобильных телефонов, сообщает портал Defense One. Также там добавили, что мобильные телефоны с особым программным обеспечением могут стать недорогим способом противодействия российским силам РЭБ. Российские бойцы из расчета ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» за одни сутки смогли поразить пять БПЛА ВСУ самолетного типа на южно-донецком направлении спецоперации. Об этом сообщает Пятый канал.