Переживать расставание россияне предпочитают под песни МакSим. Это следует из результатов опроса приложения «Звук СТУДИО» и HiFi-стриминга «Звук».
«Половина опрошенных скрашивает себе горечь расставания любимыми треками. 72% из них признались, что им это помогает отвлечься от грустных мыслей», — сообщила Pravda.Ru со ссылкой на предоставленные результаты опроса. В то же время 37% респондентов предпочитают тишину, полагая, что музыка усугубляет их эмоциональное состояние.
Уточняется, что более 40% участников опроса специально подбирают плейлисты для прослушивания в такие моменты, отдавая предпочтение российской эстраде, русскому рэпу и хип-хопу, а также российской поп-музыке. Топ жанров для переживания разрыва:
- Российская эстрада — 30%;
- русский рэп и хип-хоп — 28%;
- российская поп-музыка — 24%;
- зарубежный поп — 19%;
- электроника — 19%;
- рок — 14%.
Среди популярных треков для переживания разрыва — «Знаешь ли ты» МакSим, «Останусь» группы «Город 312» и «Зима в сердце» «Гостей из будущего». Другие предпочитают приободриться с треками «Девочка танцуй» от Artik & Asti, «Царица» ANNA ASTI и «Я тебе не верю» исполнителя Григория Лепса. Несмотря на музыкальные предпочтения, большинство опрошенных согласны, что лучше всего помогают время и поддержка друзей.
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