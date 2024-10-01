Россияне чаще всего «плачут по бывшим» под песни МакSим

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Россияне предпочитают грустить под песни МакSим
Россияне предпочитают грустить под песни МакSим Фото:

Переживать расставание россияне предпочитают под песни МакSим. Это следует из результатов опроса приложения «Звук СТУДИО» и HiFi-стриминга «Звук».

«Половина опрошенных скрашивает себе горечь расставания любимыми треками. 72% из них признались, что им это помогает отвлечься от грустных мыслей», — сообщила Pravda.Ru со ссылкой на предоставленные результаты опроса. В то же время 37% респондентов предпочитают тишину, полагая, что музыка усугубляет их эмоциональное состояние.

Уточняется, что более 40% участников опроса специально подбирают плейлисты для прослушивания в такие моменты, отдавая предпочтение российской эстраде, русскому рэпу и хип-хопу, а также российской поп-музыке. Топ жанров для переживания разрыва:

  • Российская эстрада — 30%;
  • русский рэп и хип-хоп — 28%;
  • российская поп-музыка — 24%;
  • зарубежный поп — 19%;
  • электроника — 19%;
  • рок — 14%.

Среди популярных треков для переживания разрыва — «Знаешь ли ты» МакSим, «Останусь» группы «Город 312» и «Зима в сердце» «Гостей из будущего». Другие предпочитают приободриться с треками «Девочка танцуй» от Artik & Asti, «Царица» ANNA ASTI и «Я тебе не верю» исполнителя Григория Лепса. Несмотря на музыкальные предпочтения, большинство опрошенных согласны, что лучше всего помогают время и поддержка друзей.

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Переживать расставание россияне предпочитают под песни МакSим. Это следует из результатов опроса приложения «Звук СТУДИО» и HiFi-стриминга «Звук». «Половина опрошенных скрашивает себе горечь расставания любимыми треками. 72% из них признались, что им это помогает отвлечься от грустных мыслей», — сообщила Pravda.Ru со ссылкой на предоставленные результаты опроса. В то же время 37% респондентов предпочитают тишину, полагая, что музыка усугубляет их эмоциональное состояние. Уточняется, что более 40% участников опроса специально подбирают плейлисты для прослушивания в такие моменты, отдавая предпочтение российской эстраде, русскому рэпу и хип-хопу, а также российской поп-музыке. Топ жанров для переживания разрыва: Среди популярных треков для переживания разрыва — «Знаешь ли ты» МакSим, «Останусь» группы «Город 312» и «Зима в сердце» «Гостей из будущего». Другие предпочитают приободриться с треками «Девочка танцуй» от Artik & Asti, «Царица» ANNA ASTI и «Я тебе не верю» исполнителя Григория Лепса. Несмотря на музыкальные предпочтения, большинство опрошенных согласны, что лучше всего помогают время и поддержка друзей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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