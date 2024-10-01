В Нижневартовске ввели новый способ оплаты общественного транспорта

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В автобусах Нижневартовска ввели оплату картой «Тройка»
В автобусах Нижневартовска ввели оплату картой «Тройка» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 1 октября ввели оплату проезда в автобусах транспортной картой «Тройка». Их украсили изображением монумента «Покорителям Самотлора», сообщил URA.RU перевозчик «Домтрансавто».

«Карта работает в формате электронного кошелька, пользуется популярностью у школьников и сотрудников компаний, которые задействованы в частых перемещениях по городу», — сообщила агентству пресс-служба компании. Карты действуют более чем в 150 автобусах с валидаторами для безналичной оплаты.

Монумент «Покорителям Самотлора» — один из символов Нижневартовска. В народе памятник прозвали «Алешей».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске с 1 октября городские автобусы перевели на зимнее расписание. На линии появилось больше транспорта, чтобы уменьшить время ожидание на остановках в мороз.

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В Нижневартовске (ХМАО) с 1 октября ввели оплату проезда в автобусах транспортной картой «Тройка». Их украсили изображением монумента «Покорителям Самотлора», сообщил URA.RU перевозчик «Домтрансавто». «Карта работает в формате электронного кошелька, пользуется популярностью у школьников и сотрудников компаний, которые задействованы в частых перемещениях по городу», — сообщила агентству пресс-служба компании. Карты действуют более чем в 150 автобусах с валидаторами для безналичной оплаты. Монумент «Покорителям Самотлора» — один из символов Нижневартовска. В народе памятник прозвали «Алешей». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске с 1 октября городские автобусы перевели на зимнее расписание. На линии появилось больше транспорта, чтобы уменьшить время ожидание на остановках в мороз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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