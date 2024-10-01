В Нижневартовске ввели новый способ оплаты общественного транспорта

В Нижневартовске (ХМАО) с 1 октября ввели оплату проезда в автобусах транспортной картой «Тройка». Их украсили изображением монумента «Покорителям Самотлора», сообщил URA.RU перевозчик «Домтрансавто».
«Карта работает в формате электронного кошелька, пользуется популярностью у школьников и сотрудников компаний, которые задействованы в частых перемещениях по городу», — сообщила агентству пресс-служба компании. Карты действуют более чем в 150 автобусах с валидаторами для безналичной оплаты.
Монумент «Покорителям Самотлора» — один из символов Нижневартовска. В народе памятник прозвали «Алешей».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске с 1 октября городские автобусы перевели на зимнее расписание. На линии появилось больше транспорта, чтобы уменьшить время ожидание на остановках в мороз.
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