01 октября 2024

Какой будет зима в Свердловской области

В Свердловской области будет аномально теплый декабрь
© Служба новостей «URA.RU»
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Декабрь обещает быть теплее обычного Фото:

В Свердловской области зима ожидается по температуре близкой к норме, однако декабрь обещает быть аномально теплым. Такой предварительный прогноз озвучили в Уральском гидрометцентре со ссылкой на данные Росгидромета.

Прогноз касается не только зимы, но и всех месяцев отопительного сезона. В октябре, как уже сообщалось, температура будет выше обычного на 1 градус, ноябрь близок к средним показателям, а вот декабрь в регионе выдастся аномально теплым. Это коснется и некоторых других регионов УрФО. Январь, февраль и март 2025 года будут по погоде соответствовать привычным значениям.

Для примера, в Екатеринбурге среднемесячная температура в октябре составляет 3,6 градусов, в ноябре -5,4, в декабре -10,7. В январе средние значения -12,6, в феврале -10,8, в марте -3,6.

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В Свердловской области зима ожидается по температуре близкой к норме, однако декабрь обещает быть аномально теплым. Такой предварительный прогноз озвучили в Уральском гидрометцентре со ссылкой на данные Росгидромета. Прогноз касается не только зимы, но и всех месяцев отопительного сезона. В октябре, как уже сообщалось, температура будет выше обычного на 1 градус, ноябрь близок к средним показателям, а вот декабрь в регионе выдастся аномально теплым. Это коснется и некоторых других регионов УрФО. Январь, февраль и март 2025 года будут по погоде соответствовать привычным значениям. Для примера, в Екатеринбурге среднемесячная температура в октябре составляет 3,6 градусов, в ноябре -5,4, в декабре -10,7. В январе средние значения -12,6, в феврале -10,8, в марте -3,6.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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