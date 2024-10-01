Какой будет зима в Свердловской области

В Свердловской области будет аномально теплый декабрь

02 октября 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Декабрь обещает быть теплее обычного Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области зима ожидается по температуре близкой к норме, однако декабрь обещает быть аномально теплым. Такой предварительный прогноз озвучили в Уральском гидрометцентре со ссылкой на данные Росгидромета. Прогноз касается не только зимы, но и всех месяцев отопительного сезона. В октябре, как уже сообщалось, температура будет выше обычного на 1 градус, ноябрь близок к средним показателям, а вот декабрь в регионе выдастся аномально теплым. Это коснется и некоторых других регионов УрФО. Январь, февраль и март 2025 года будут по погоде соответствовать привычным значениям. Для примера, в Екатеринбурге среднемесячная температура в октябре составляет 3,6 градусов, в ноябре -5,4, в декабре -10,7. В январе средние значения -12,6, в феврале -10,8, в марте -3,6. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области зима ожидается по температуре близкой к норме, однако декабрь обещает быть аномально теплым. Такой предварительный прогноз озвучили в Уральском гидрометцентре со ссылкой на данные Росгидромета. Прогноз касается не только зимы, но и всех месяцев отопительного сезона. В октябре, как уже сообщалось, температура будет выше обычного на 1 градус, ноябрь близок к средним показателям, а вот декабрь в регионе выдастся аномально теплым. Это коснется и некоторых других регионов УрФО. Январь, февраль и март 2025 года будут по погоде соответствовать привычным значениям. Для примера, в Екатеринбурге среднемесячная температура в октябре составляет 3,6 градусов, в ноябре -5,4, в декабре -10,7. В январе средние значения -12,6, в феврале -10,8, в марте -3,6.