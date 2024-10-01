Иран запустит 250 ракет по четырем целям в Израиле

01 октября 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Чтобы достичь целей после запуска, ракетам потребуется меньше пяти минут Фото: Министерство обороны Израиля В Израиле ожидают запуск около 250 ракет со стороны Ирана. Предполагается, что удары будут нанесены по четырем целям двумя волнами. Однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена наносить превентивный удар. «По данным израильского источника и высокопоставленного представителя администрации США, ожидается, что Иран запустит 240—250 ракет двумя волнами по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру Моссада и три авиабазы», — сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. По данным одного из источников, Израиль не будет наносить превентивный удар. Чтобы достичь целей после запуска, ракетам потребуется меньше пяти минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Израиле ожидают запуск около 250 ракет со стороны Ирана. Предполагается, что удары будут нанесены по четырем целям двумя волнами. Однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена наносить превентивный удар. «По данным израильского источника и высокопоставленного представителя администрации США, ожидается, что Иран запустит 240—250 ракет двумя волнами по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру Моссада и три авиабазы», — сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. По данным одного из источников, Израиль не будет наносить превентивный удар. Чтобы достичь целей после запуска, ракетам потребуется меньше пяти минут.