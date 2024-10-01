Врио мэра Миасса Буданов снимется с выборов главы города

01 октября 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Олег Буданов не будет принимать участия в выборах мэра Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио мэра Миасса Челябинской области Олег Буданов на встрече с депутатами горсобрания 1 октября заявил, что отзовет свою кандидатур с конкурса по выборам главы города. Об этом URA.RU сообщили в собрании. «Буданов заявил, что не будет участвовать в конкурсе. Он подаст заявление в конкурсную комиссию. Причиной назвал семейные обстоятельства», — рассказали в собрании. По данным URA.RU, во встрече Буданова с депутатами участвовали первый вице-губернатор, председатель конкурсной комиссии Станислав Мошаров и куратор внутренней политики, вице-губернатор Роман Воллерт. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 2 октября. После отказа Буданова участвовать в конкурсе, из пятерых осталось четыре претендента — начальник территориального отдела мэрии Руслан Ветлугин, директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутат горсобрания Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков. Примерно в середине ноября состоится сессия горсобрания, на которой выберут мэра Миасса из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Место главы Миасса стало вакантным после того, как ушел в отставку мэр Егор Ковальчук. 10 июля Ковальчук был назначен председателем правительства Луганской народной республики. Врио главы Миасса стал первый вице-мэр Буданов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио мэра Миасса Челябинской области Олег Буданов на встрече с депутатами горсобрания 1 октября заявил, что отзовет свою кандидатур с конкурса по выборам главы города. Об этом URA.RU сообщили в собрании. «Буданов заявил, что не будет участвовать в конкурсе. Он подаст заявление в конкурсную комиссию. Причиной назвал семейные обстоятельства», — рассказали в собрании. По данным URA.RU, во встрече Буданова с депутатами участвовали первый вице-губернатор, председатель конкурсной комиссии Станислав Мошаров и куратор внутренней политики, вице-губернатор Роман Воллерт. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 2 октября. После отказа Буданова участвовать в конкурсе, из пятерых осталось четыре претендента — начальник территориального отдела мэрии Руслан Ветлугин, директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутат горсобрания Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков. Примерно в середине ноября состоится сессия горсобрания, на которой выберут мэра Миасса из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Место главы Миасса стало вакантным после того, как ушел в отставку мэр Егор Ковальчук. 10 июля Ковальчук был назначен председателем правительства Луганской народной республики. Врио главы Миасса стал первый вице-мэр Буданов.