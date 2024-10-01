Стали известны ракетные цели Ирана в Израиле

КСИР запустил ракеты по военным целям при атаке на Израиль

01 октября 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

КСИР целятся на важные объекты в военной сфере Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что во время атаки на Израиль выпустил ракеты по военным целям, а так же по объектам сферы безопасности. Сообщается, что элитные подразделения ВС Ирана запустили несколько десятков ракет. «Воздушно-космические силы КСИР, выпустив десятки баллистических ракет, нацелились на важные объекты в военной сфере и сфере безопасности в сердце оккупированных территорий», — пишет КСИР. Сообщение опубликовано на официальном сайте. Новость по теме Иран атаковал Израиль ракетами: что известно к этому часу Корпус стражей исламской революции так же заявил, что атака проходит при одобрении Высшего совета нацбезопасности Ирана. Иран осуществил ракетную атаку по территории Израиля первого октября. По информации издания The Jerusalem Post, использовалось около 400 боеприпасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что во время атаки на Израиль выпустил ракеты по военным целям, а так же по объектам сферы безопасности. Сообщается, что элитные подразделения ВС Ирана запустили несколько десятков ракет. «Воздушно-космические силы КСИР, выпустив десятки баллистических ракет, нацелились на важные объекты в военной сфере и сфере безопасности в сердце оккупированных территорий», — пишет КСИР. Сообщение опубликовано на официальном сайте. Корпус стражей исламской революции так же заявил, что атака проходит при одобрении Высшего совета нацбезопасности Ирана. Иран осуществил ракетную атаку по территории Израиля первого октября. По информации издания The Jerusalem Post, использовалось около 400 боеприпасов.