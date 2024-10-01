Представитель ЦАХАЛ: угроз в сторону Израиля от Ирана нет

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Ракетная атака на Израиль завершена, заявил Хагари
Ракетная атака на Израиль завершена, заявил Хагари Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Угроз со стороны Ирана к Израилю не наблюдается, ракетная атака завершена. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Угроз в сторону Израиля со стороны Ирана нет», — передает слова Хагари издание Mako. Он добавил, что ракетная атака завершена, жители могут покинуть бомбоубежища.

Медики сообщили о нескольких мелких травмах, но пострадавших нет. Хагари отметил, что удары были зафиксированы в центре и на юге страны. В данный момент ведется оценка ситуации, информация о жертвах отсутствует, заключил представитель израильской армии.

Вечером Иран произвел ракетную атаку по территории Израиля. По предварительным данным, было выпущено около 400 ракет.

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Угроз со стороны Ирана к Израилю не наблюдается, ракетная атака завершена. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. «Угроз в сторону Израиля со стороны Ирана нет», — передает слова Хагари издание Mako. Он добавил, что ракетная атака завершена, жители могут покинуть бомбоубежища. Медики сообщили о нескольких мелких травмах, но пострадавших нет. Хагари отметил, что удары были зафиксированы в центре и на юге страны. В данный момент ведется оценка ситуации, информация о жертвах отсутствует, заключил представитель израильской армии. Вечером Иран произвел ракетную атаку по территории Израиля. По предварительным данным, было выпущено около 400 ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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