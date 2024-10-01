Российский самолет экстренно развернулся на подлете к Израилю из-за ракетного удара

Mash: самолет Сочи — Тель-Авив экстренно развернулся на подлете к Израилю

01 октября 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Бен Гурион Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Пилоты российского самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего из Сочи в Тель-Авив, были вынуждены срочно изменить курс из-за ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает telegram-канале Mash. https://ura.news/news/1052824354 «Рейс WZ 4311 авиакомпании Red Wings вылетел из курортного города в 17:30. Прилететь он должен был в 19:53», — говорится в сообщении telegram-канала. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Бен Гурион. Теперь он направлен на Кипр и ожидается в аэропорту Ларнаки. Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана, в результате чего была объявлена воздушная тревога на территории всей страны. ЦАХАЛ сообщает о ракетных атаках по территории Израиля и призывает граждан оставаться в укрытиях до окончания сирены. Согласно сообщениям, было выпущено свыше 100 баллистических ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пилоты российского самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего из Сочи в Тель-Авив, были вынуждены срочно изменить курс из-за ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает telegram-канале Mash. «Рейс WZ 4311 авиакомпании Red Wings вылетел из курортного города в 17:30. Прилететь он должен был в 19:53», — говорится в сообщении telegram-канала. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Бен Гурион. Теперь он направлен на Кипр и ожидается в аэропорту Ларнаки. Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана, в результате чего была объявлена воздушная тревога на территории всей страны. ЦАХАЛ сообщает о ракетных атаках по территории Израиля и призывает граждан оставаться в укрытиях до окончания сирены. Согласно сообщениям, было выпущено свыше 100 баллистических ракет.