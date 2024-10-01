Российский самолет экстренно развернулся на подлете к Израилю из-за ракетного удара

Пилоты российского самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего из Сочи в Тель-Авив, были вынуждены срочно изменить курс из-за ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает telegram-канале Mash.
«Рейс WZ 4311 авиакомпании Red Wings вылетел из курортного города в 17:30. Прилететь он должен был в 19:53», — говорится в сообщении telegram-канала.
Самолет должен был приземлиться в аэропорту Бен Гурион. Теперь он направлен на Кипр и ожидается в аэропорту Ларнаки.
Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана, в результате чего была объявлена воздушная тревога на территории всей страны. ЦАХАЛ сообщает о ракетных атаках по территории Израиля и призывает граждан оставаться в укрытиях до окончания сирены. Согласно сообщениям, было выпущено свыше 100 баллистических ракет.
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