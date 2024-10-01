Российский самолет экстренно развернулся на подлете к Израилю из-за ракетного удара

Mash: самолет Сочи — Тель-Авив экстренно развернулся на подлете к Израилю
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Самолет должен был приземлиться в аэропорту Бен Гурион Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Пилоты российского самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего из Сочи в Тель-Авив, были вынуждены срочно изменить курс из-за ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает telegram-канале Mash.

https://ura.news/news/1052824354

«Рейс WZ 4311 авиакомпании Red Wings вылетел из курортного города в 17:30. Прилететь он должен был в 19:53», — говорится в сообщении telegram-канала.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Бен Гурион. Теперь он направлен на Кипр и ожидается в аэропорту Ларнаки.

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана, в результате чего была объявлена воздушная тревога на территории всей страны. ЦАХАЛ сообщает о ракетных атаках по территории Израиля и призывает граждан оставаться в укрытиях до окончания сирены. Согласно сообщениям, было выпущено свыше 100 баллистических ракет.

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Пилоты российского самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего из Сочи в Тель-Авив, были вынуждены срочно изменить курс из-за ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает telegram-канале Mash. «Рейс WZ 4311 авиакомпании Red Wings вылетел из курортного города в 17:30. Прилететь он должен был в 19:53», — говорится в сообщении telegram-канала. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Бен Гурион. Теперь он направлен на Кипр и ожидается в аэропорту Ларнаки. Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана, в результате чего была объявлена воздушная тревога на территории всей страны. ЦАХАЛ сообщает о ракетных атаках по территории Израиля и призывает граждан оставаться в укрытиях до окончания сирены. Согласно сообщениям, было выпущено свыше 100 баллистических ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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