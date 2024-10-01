В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей

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Иран уничтожил свыше 20 израильских истребителей
Иран уничтожил свыше 20 израильских истребителей Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

В результате ракетной атаки иранских сил по Израилю было уничтожено более 20 израильских истребителей. Об этом сообщает агентство Shafaqna.

«В результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 истребителей», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что уничтоженными оказались истребители F-35 пятого поколения.

Вечером 1 октября Иран совершил ракетную атаку по целям в Израиле. В ходе нападения было выпущено около 400 ракет. 

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В результате ракетной атаки иранских сил по Израилю было уничтожено более 20 израильских истребителей. Об этом сообщает агентство Shafaqna. «В результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 истребителей», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что уничтоженными оказались истребители F-35 пятого поколения. Вечером 1 октября Иран совершил ракетную атаку по целям в Израиле. В ходе нападения было выпущено около 400 ракет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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