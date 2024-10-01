В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей

Иран уничтожил свыше 20 израильских истребителей
новость из сюжетаИран атаковал Израиль сотнями ракет
В результате ракетной атаки иранских сил по Израилю было уничтожено более 20 израильских истребителей. Об этом сообщает агентство Shafaqna.
«В результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 истребителей», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что уничтоженными оказались истребители F-35 пятого поколения.
Вечером 1 октября Иран совершил ракетную атаку по целям в Израиле. В ходе нападения было выпущено около 400 ракет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.