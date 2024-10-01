IRIB: КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

01 октября 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

По территории Израиля выпустили около 500 баллистических ракет Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил гиперзвуковые ракеты в ходе авиаударов по Израилю. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRIB. «КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты в ходе авиаударов по Израилю», — передает IRIB. По данным израильских журналистов, по территории страны выпустили около 500 баллистических ракет. Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным израильского издания The Jerusalem Post, по территории страны было выпущено около 500 ракет.Иранское информационное агентство ShafaqNA сообщает о поражении более 20 израильских истребителей F-35 в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил гиперзвуковые ракеты в ходе авиаударов по Израилю. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRIB. «КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты в ходе авиаударов по Израилю», — передает IRIB. По данным израильских журналистов, по территории страны выпустили около 500 баллистических ракет. Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным израильского издания The Jerusalem Post, по территории страны было выпущено около 500 ракет.Иранское информационное агентство ShafaqNA сообщает о поражении более 20 израильских истребителей F-35 в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР).