01 октября 2024

Mash: тело бывшего министра энергетики ЛНР нашли в частном доме в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.

«Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе Подмосковья», — говорится в сообщении.

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Экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Mash. «Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе Подмосковья», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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