Mash: тело бывшего министра энергетики ЛНР нашли в частном доме в Подмосковье

Экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.
«Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе Подмосковья», — говорится в сообщении.
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