Mash: тело бывшего министра энергетики ЛНР нашли в частном доме в Подмосковье

02 октября 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Mash. «Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе Подмосковья», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Mash. «Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе Подмосковья», — говорится в сообщении.