Жилой дом разрушился после авиаудара ЦАХАЛ в пригороде Бейрута. Видео

02 октября 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Армия Израиля нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута Фото: Министерство обороны Израиля В результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута обрушился жилой дом. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Джадид», опубликовав видеоматериалы от очевидцев. «Видео, снятое очевидцами, демонстрирует последствия удара: разрушенное здание и обломки, разбросанные по окрестностям», — передает «Аль-Джадид». «Очень сильный был удар» в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, сообщил очевидец, передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута обрушился жилой дом. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Джадид», опубликовав видеоматериалы от очевидцев. «Видео, снятое очевидцами, демонстрирует последствия удара: разрушенное здание и обломки, разбросанные по окрестностям», — передает «Аль-Джадид». «Очень сильный был удар» в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, сообщил очевидец, передает РИА Новости.