Армия Израиля нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута
В результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута обрушился жилой дом. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Джадид», опубликовав видеоматериалы от очевидцев.
«Видео, снятое очевидцами, демонстрирует последствия удара: разрушенное здание и обломки, разбросанные по окрестностям», — передает «Аль-Джадид». «Очень сильный был удар» в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, сообщил очевидец, передает РИА Новости.
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