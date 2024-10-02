Жилой дом разрушился после авиаудара ЦАХАЛ в пригороде Бейрута. Видео

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Армия Израиля нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута Фото:

В результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута обрушился жилой дом. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Джадид», опубликовав видеоматериалы от очевидцев.

«Видео, снятое очевидцами, демонстрирует последствия удара: разрушенное здание и обломки, разбросанные по окрестностям», — передает «Аль-Джадид». «Очень сильный был удар» в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, сообщил очевидец, передает РИА Новости.

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В результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута обрушился жилой дом. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Джадид», опубликовав видеоматериалы от очевидцев. «Видео, снятое очевидцами, демонстрирует последствия удара: разрушенное здание и обломки, разбросанные по окрестностям», — передает «Аль-Джадид». «Очень сильный был удар» в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, сообщил очевидец, передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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