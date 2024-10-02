Врач Кен Рю Тайгер: потливость и лихорадка — симптомы рака крови

Ранняя диагностика поможет избежать серьезных последствий в дальнейшем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лихорадка, ночная потливость, хроническая усталость, слабость, боли в костях и суставах, необъяснимая потеря веса, увеличение лимфатических узлов, печени или селезенки, а также анемия — симптомы, на которые стоит обращать внимание при диагностике рака крови. Это отметил доктор Клэр Юн Кен Рю Тайгер из Института рака Рутгерса.

«Рак крови представляет собой серьезную угрозу для здоровья, но своевременное выявление таких симптомов может способствовать успешному лечению. Многие пациенты с лейкозом изначально отмечают расплывчатые симптомы, которые легко принять за менее серьезные заболевания», — цитирует Клэр Юн Кен Рю Тайгер сайт «Главный региональный».

Врал призвал не игнорировать изменения в самочувствии и своевременно обращаться за медицинской помощью. Благодаря современным методам терапии от отметил существенный прогресс в лечении рака крови и возрастающие шансы на выздоровление.

Как сообщало URA.RU ранее, эксперты назвали четыре симптома рака кишечника, при которых стоит сразу обратиться к врачу. Это ректальные кровотечения, диарея, боли в животе и железодефицитная анемия.