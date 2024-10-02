Правительство собирается повысить прожиточный минимум

02 октября 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Ожидается, что в 2025 году прожиточный минимум будет проиндексирован на 14,8% Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство РФ предложило с 2026 года начать по новому рассчитывать прожиточный минимум. Новый критерий позволит его увеличить. Он предполагает отказ от привязки к медианному доходу и переход к ориентации на уровень инфляции. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета. «Кабмин предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума с 2026 года — отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год», — пишут «Ведомости» со ссылкой на проект. Изменения предполагают, что индексация прожиточного минимума будет определяться федеральным законом о бюджете на основе инфляции предыдущего года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новая методика позволит более оперативно реагировать на инфляционные риски. Кроме того, она сможет актуализировать размер прожиточного минимума в соответствии с экономической ситуацией. На данный момент прожиточный минимум в России установлен на уровне 17 733 рубля, исходя из медианного дохода за 2023 год. Ожидается, что в 2025 году он будет проиндексирован на 14,8%. Представитель Минфина пояснил, что новая методика расчета позволит отойти от привязки к медианному доходу и учесть фактическую инфляцию. Ранее Минтруд РФ выступило с инициативой увеличить МРОТ на 16,6% с 1 января 2025 года. Подобные изменения затронут более четырех миллионов россиян. О том, что такое МРОТ, сколько он составляет и на что влияет — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ предложило с 2026 года начать по новому рассчитывать прожиточный минимум. Новый критерий позволит его увеличить. Он предполагает отказ от привязки к медианному доходу и переход к ориентации на уровень инфляции. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета. «Кабмин предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума с 2026 года — отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год», — пишут «Ведомости» со ссылкой на проект. Изменения предполагают, что индексация прожиточного минимума будет определяться федеральным законом о бюджете на основе инфляции предыдущего года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новая методика позволит более оперативно реагировать на инфляционные риски. Кроме того, она сможет актуализировать размер прожиточного минимума в соответствии с экономической ситуацией. На данный момент прожиточный минимум в России установлен на уровне 17 733 рубля, исходя из медианного дохода за 2023 год. Ожидается, что в 2025 году он будет проиндексирован на 14,8%. Представитель Минфина пояснил, что новая методика расчета позволит отойти от привязки к медианному доходу и учесть фактическую инфляцию. Ранее Минтруд РФ выступило с инициативой увеличить МРОТ на 16,6% с 1 января 2025 года. Подобные изменения затронут более четырех миллионов россиян. О том, что такое МРОТ, сколько он составляет и на что влияет — в материале URA.RU.