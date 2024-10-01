01 октября 2024

В Екатеринбурге задерживают рейсы из-за атаки Ирана на Израиль

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, ra73833
«Уральские авиалинии» задерживают рейсы из Екатеринбурга в Дубай Фото:

«Уральские авиалинии» задерживают 2 октября рейсы из Екатеринбурга и Москвы в ОАЭ и обратно из-за атаки Ирана на Израиль. Компания ищет варианты обхода этих стран.

«В связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в и из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств, задержаны до 14:00 рейс U6 737 Екатеринбург — Дубай, до 20:10 рейс U6 738 Дубай — Екатеринбург, до 12:00 — U6 797 Домодедово (Москва) — Дубай, до 20:15 — U6 798 Дубай — Домодедово», — сообщили «Уральские авиалинии» в своем telegram-канале. Напомнив, что пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами N82.

Вечером 1 октября после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Росавиация призвала российские авиакомпании прекратить полеты над этими странами. Меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

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«Уральские авиалинии» задерживают 2 октября рейсы из Екатеринбурга и Москвы в ОАЭ и обратно из-за атаки Ирана на Израиль. Компания ищет варианты обхода этих стран. «В связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в и из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств, задержаны до 14:00 рейс U6 737 Екатеринбург — Дубай, до 20:10 рейс U6 738 Дубай — Екатеринбург, до 12:00 — U6 797 Домодедово (Москва) — Дубай, до 20:15 — U6 798 Дубай — Домодедово», — сообщили «Уральские авиалинии» в своем telegram-канале. Напомнив, что пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами N82. Вечером 1 октября после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Росавиация призвала российские авиакомпании прекратить полеты над этими странами. Меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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