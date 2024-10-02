Пугачева и Галкин* бегут от войны в Израиле

На фоне обострения военной ситуации между Израилем и Ливаном, а также атак со стороны Ирана звезды-иноагенты массово покидают землю обетованную. Например, Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан иноагентом) решили перебраться в США, где уже живет дочь Пугачевой — Кристина Орбакайте.
«Галкин*, Белый*, Шац* и другие звезды-иноагенты массово покидают Израиль на фоне войны с Ливаном и атак Ирана», — сообщи telegram-канал Shot. Там же уточнили, что Пугачева и Галкин* решили уехать из Израиля в США, к дочери Примадонны.
Отмечается, что Cитуация в регионе непосредственно повлияла на профессиональную деятельность артистов. Максим Галкин*, например, исключил Израиль из своего гастрольного тура и первоначально уехал на Кипр. Другие знаменитости также приняли решение об отмене своих мероприятий в Израиле. Организаторы готовятся к отмене осенних спектаклей актеров Анатолия Белого* и Михаила Шаца*.
*Признаны иноагентами в России
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