Пугачева и Галкин* бегут от войны в Израиле

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Галкин* и Пугачева переезжают из Израиля в США
Галкин* и Пугачева переезжают из Израиля в США Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

На фоне обострения военной ситуации между Израилем и Ливаном, а также атак со стороны Ирана звезды-иноагенты массово покидают землю обетованную. Например, Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан иноагентом) решили перебраться в США, где уже живет дочь Пугачевой — Кристина Орбакайте.

«Галкин*, Белый*, Шац* и другие звезды-иноагенты массово покидают Израиль на фоне войны с Ливаном и атак Ирана», — сообщи telegram-канал Shot. Там же уточнили, что Пугачева и Галкин* решили уехать из Израиля в США, к дочери Примадонны. 

Отмечается, что Cитуация в регионе непосредственно повлияла на профессиональную деятельность артистов. Максим Галкин*, например, исключил Израиль из своего гастрольного тура и первоначально уехал на Кипр. Другие знаменитости также приняли решение об отмене своих мероприятий в Израиле. Организаторы готовятся к отмене осенних спектаклей актеров Анатолия Белого* и Михаила Шаца*.

*Признаны иноагентами в России

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На фоне обострения военной ситуации между Израилем и Ливаном, а также атак со стороны Ирана звезды-иноагенты массово покидают землю обетованную. Например, Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан иноагентом) решили перебраться в США, где уже живет дочь Пугачевой — Кристина Орбакайте. «Галкин*, Белый*, Шац* и другие звезды-иноагенты массово покидают Израиль на фоне войны с Ливаном и атак Ирана», — сообщи telegram-канал Shot. Там же уточнили, что Пугачева и Галкин* решили уехать из Израиля в США, к дочери Примадонны.  Отмечается, что Cитуация в регионе непосредственно повлияла на профессиональную деятельность артистов. Максим Галкин*, например, исключил Израиль из своего гастрольного тура и первоначально уехал на Кипр. Другие знаменитости также приняли решение об отмене своих мероприятий в Израиле. Организаторы готовятся к отмене осенних спектаклей актеров Анатолия Белого* и Михаила Шаца*. *Признаны иноагентами в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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