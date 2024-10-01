01 октября 2024

В центре Перми продают ресторан грузинской кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан находится в центре Перми
Ресторан находится в центре Перми Фото:

В центре Перми выставлен на продажу ресторан грузинской кухни «Сакартвело». Площадь заведения составляет 280 квадратных метров. Цена — 5,5 млн рублей.

«Ресторан располагает залом на 120 посадочных мест с возможностью расширения. Помещение находится в аренде, стоимость арендной платы не изменяется. Адрес — улица Максима Горького, 58А. Стоимость составляет 5,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что рядом отсутствуют детские сады и школы. Это дает возможность получения дополнительных лицензий. По данным сервиса контрагентов СБИС, бренд «Сакартвело» принадлежит семье предпринимателей Болквадзе. Основные виды деятельности — ресторанный бизнес и услуги по доставке продуктов питания.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продаются помещения бара-ресторана «Мюнхен», который в 2018 году судебные приставы опечатывали за нарушения правил пожарной безопасности. Стоимость площадей, расположенных в городском центре — 23 млн рублей.

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В центре Перми выставлен на продажу ресторан грузинской кухни «Сакартвело». Площадь заведения составляет 280 квадратных метров. Цена — 5,5 млн рублей. «Ресторан располагает залом на 120 посадочных мест с возможностью расширения. Помещение находится в аренде, стоимость арендной платы не изменяется. Адрес — улица Максима Горького, 58А. Стоимость составляет 5,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что рядом отсутствуют детские сады и школы. Это дает возможность получения дополнительных лицензий. По данным сервиса контрагентов СБИС, бренд «Сакартвело» принадлежит семье предпринимателей Болквадзе. Основные виды деятельности — ресторанный бизнес и услуги по доставке продуктов питания. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продаются помещения бара-ресторана «Мюнхен», который в 2018 году судебные приставы опечатывали за нарушения правил пожарной безопасности. Стоимость площадей, расположенных в городском центре — 23 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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