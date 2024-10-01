01 октября 2024

В тюменских школах на карантин закрыли десятки классов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1584 ученика переведены на дистант
1584 ученика переведены на дистант Фото:

В школах Тюменской области на карантин закрыли 71 класс. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Там отметили, что на дистант переводят детей в том случае, если в коллективе заболели более 20% учеников.

«По состоянию на 1 октября в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ 71 класс (порядка 0,7% от общего числа), в которых обучается 1584 человека», — сообщили агентству в инфоцентре. По данным на 23 сентября было закрыто 256 классов.

Ранее URA.RU писало, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. За неделю с 23 по 29 сентября выявили 338 заболевших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах Тюменской области на карантин закрыли 71 класс. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Там отметили, что на дистант переводят детей в том случае, если в коллективе заболели более 20% учеников. «По состоянию на 1 октября в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ 71 класс (порядка 0,7% от общего числа), в которых обучается 1584 человека», — сообщили агентству в инфоцентре. По данным на 23 сентября было закрыто 256 классов. Ранее URA.RU писало, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. За неделю с 23 по 29 сентября выявили 338 заболевших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...