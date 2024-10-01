В тюменских школах на карантин закрыли десятки классов

В школах Тюменской области на карантин закрыли 71 класс. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Там отметили, что на дистант переводят детей в том случае, если в коллективе заболели более 20% учеников.
«По состоянию на 1 октября в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ 71 класс (порядка 0,7% от общего числа), в которых обучается 1584 человека», — сообщили агентству в инфоцентре. По данным на 23 сентября было закрыто 256 классов.
Ранее URA.RU писало, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. За неделю с 23 по 29 сентября выявили 338 заболевших.
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