Свердловский солдат остался без медалей, к которым был представлен на СВО

03 октября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Боец случайно узнал, что награжден медалью, но где она — никто не знает (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат из Краснотурьинска (Свердловская область) Федор Ж. разыскивает награды, к которым был представлен во время службы на СВО за отвагу и доблесть. Одна из них существует лишь на бумаге, а другая — на словах. Рядовой, потерявший ногу во время обороны под Кременной в ЛНР, рассказал URA.RU свою историю. На фронт Федор ушел служить в октябре 2022-го по мобилизации, попал в челябинскую учебную часть Чебаркуля, но был приписан к свердловской в/ч Елани. Прикомандировали солдата к 228-му гвардейскому мотострелковому полку. На СВО боец получил позывной «Пирит» (по названию минерала, потому что Федор геолог — URA.RU) и выполнял боевые задачи в Луганске под Кременной. Свердловчанин служил в мотострелковых войсках Фото: Сергей Русанов © URA.RU «В январе 2023-го получил легкое ранение, лечился в госпитале, в апреле вернулся в свою часть, все было нормально. Но с 21 июня перестало приходить денежное довольствие. Я был на передовой, несколько раз говорил командиру, что мне не приходит зарплата. А жена здесь, в Свердловской области, начала выяснить, куда и почему пропали деньги», — вспоминает солдат. В 228-м полку женщине сказали, что боец уже числится в 1308-м полку, о чем военный даже не догадывался. В свою очередь, в 1308-м заявили, что никаких документов к ним не поступало. «В итоге 228-й полк забрал меня обратно, и я вновь стал получать довольствие с 8 сентября. Но зарплата за 2,5 месяца так и потерялась, около 600 тысяч рублей», — говорит боец. Выплата за медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством» II степени пришла, но сама награда где-то потерялась Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В то же время он был представлен к своей первой награде — медали «За воинскую доблесть» II степени. Он получил ее прямо на передовой. В декабре 2023-го «Пирит» держал оборону во время штурма российских войск в Серебрянском лесничестве. Был прилет мины, солдат получил ранение в руку и контузию. Он не знал дороги, чтобы вернуться к своим, и командир выводил его с позиций с помощью квадрокоптера. «Я наступил на мину. Оторвало ступню, правую. Меня эвакуировали парни. Попал в госпиталь Бурденко в Москве, пробыл там до июля нынешнего года. Пока лежал, звонили сослуживцы, говорили, что меня представили к медали „За отвагу“. И командование из полка звонило, документы собирало», — говорит Федор. Сейчас мужчина трудится на прежнем месте геологом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После выписки его комиссовали, со службы он уволился 10 сентября. Во время увольнения в 32-м военном городке мужчина зашел узнать, не пришла ли его награда. Солдату ответили, что медали «За отвагу нет», но есть медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством» II степени. Причем награжден он ею был больше года назад, еще в апреле 2023-го, задолго до тяжелого ранения. «Я очень удивился, ведь я ничего не знал о ней. Сами работники удивились: „Разве вам не вручили ее?“. Я говорю, нет, ни медали, ни выплат не было». Федор обратился в штаб ЦВО и попросил помочь разыскать свою награду, а также зарплату, которую недополучил, сражаясь на передовой. Не так давно ему поступила лишь выплата за медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством» II степени. Где сама награда — никто ответить пока не смог, как и прояснить судьбу медали «За отвагу». Корреспондент направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа, ответ ожидается. Также ситуацией солдата заинтересовался депутат свердловского заксо Алексей Свалов, который оказывает помощь земляку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдат из Краснотурьинска (Свердловская область) Федор Ж. разыскивает награды, к которым был представлен во время службы на СВО за отвагу и доблесть. Одна из них существует лишь на бумаге, а другая — на словах. Рядовой, потерявший ногу во время обороны под Кременной в ЛНР, рассказал URA.RU свою историю. На фронт Федор ушел служить в октябре 2022-го по мобилизации, попал в челябинскую учебную часть Чебаркуля, но был приписан к свердловской в/ч Елани. Прикомандировали солдата к 228-му гвардейскому мотострелковому полку. На СВО боец получил позывной «Пирит» (по названию минерала, потому что Федор геолог — URA.RU) и выполнял боевые задачи в Луганске под Кременной. «В январе 2023-го получил легкое ранение, лечился в госпитале, в апреле вернулся в свою часть, все было нормально. Но с 21 июня перестало приходить денежное довольствие. Я был на передовой, несколько раз говорил командиру, что мне не приходит зарплата. А жена здесь, в Свердловской области, начала выяснить, куда и почему пропали деньги», — вспоминает солдат. В 228-м полку женщине сказали, что боец уже числится в 1308-м полку, о чем военный даже не догадывался. В свою очередь, в 1308-м заявили, что никаких документов к ним не поступало. «В итоге 228-й полк забрал меня обратно, и я вновь стал получать довольствие с 8 сентября. Но зарплата за 2,5 месяца так и потерялась, около 600 тысяч рублей», — говорит боец. В то же время он был представлен к своей первой награде — медали «За воинскую доблесть» II степени. Он получил ее прямо на передовой. В декабре 2023-го «Пирит» держал оборону во время штурма российских войск в Серебрянском лесничестве. Был прилет мины, солдат получил ранение в руку и контузию. Он не знал дороги, чтобы вернуться к своим, и командир выводил его с позиций с помощью квадрокоптера. «Я наступил на мину. Оторвало ступню, правую. Меня эвакуировали парни. Попал в госпиталь Бурденко в Москве, пробыл там до июля нынешнего года. Пока лежал, звонили сослуживцы, говорили, что меня представили к медали „За отвагу“. И командование из полка звонило, документы собирало», — говорит Федор. После выписки его комиссовали, со службы он уволился 10 сентября. Во время увольнения в 32-м военном городке мужчина зашел узнать, не пришла ли его награда. Солдату ответили, что медали «За отвагу нет», но есть медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством» II степени. Причем награжден он ею был больше года назад, еще в апреле 2023-го, задолго до тяжелого ранения. «Я очень удивился, ведь я ничего не знал о ней. Сами работники удивились: „Разве вам не вручили ее?“. Я говорю, нет, ни медали, ни выплат не было». Федор обратился в штаб ЦВО и попросил помочь разыскать свою награду, а также зарплату, которую недополучил, сражаясь на передовой. Не так давно ему поступила лишь выплата за медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством» II степени. Где сама награда — никто ответить пока не смог, как и прояснить судьбу медали «За отвагу». Корреспондент направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа, ответ ожидается. Также ситуацией солдата заинтересовался депутат свердловского заксо Алексей Свалов, который оказывает помощь земляку.