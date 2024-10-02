Mash: Чекалиным может грозить 10 лет тюрьмы

Блогерам Артему и Валерии Чекалиным может грозить до 10 лет тюремного срока за незаконные переводы в иностранный банк. На них заведено уголовное дело, в домах экс-супругов сейчас проводятся обыски.
«Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы. Причина — незаконные валютные операции в особо крупном размере (ч.3 статьи 193.1)», — передает telegram-канал Mash.
Уточняется, что причиной для уголовного дела стал факт переводов прибыли с фитнес-марафонов в банк Объединенных Арабских Эмиратов. Артема Чекалина сейчас допрашивают силовики, его экс-супруга Валерия находится дома, где сейчас проводятся обыски.
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