Mash: Чекалиным может грозить 10 лет тюрьмы

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Блогерам Чекалиным грозит арест Фото:

Блогерам Артему и Валерии Чекалиным может грозить до 10 лет тюремного срока за незаконные переводы в иностранный банк. На них заведено уголовное дело, в домах экс-супругов сейчас проводятся обыски.

«Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы. Причина — незаконные валютные операции в особо крупном размере (ч.3 статьи 193.1)», — передает telegram-канал Mash.

Уточняется, что причиной для уголовного дела стал факт переводов прибыли с фитнес-марафонов в банк Объединенных Арабских Эмиратов. Артема Чекалина сейчас допрашивают силовики, его экс-супруга Валерия находится дома, где сейчас проводятся обыски.

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Блогерам Артему и Валерии Чекалиным может грозить до 10 лет тюремного срока за незаконные переводы в иностранный банк. На них заведено уголовное дело, в домах экс-супругов сейчас проводятся обыски. «Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы. Причина — незаконные валютные операции в особо крупном размере (ч.3 статьи 193.1)», — передает telegram-канал Mash. Уточняется, что причиной для уголовного дела стал факт переводов прибыли с фитнес-марафонов в банк Объединенных Арабских Эмиратов. Артема Чекалина сейчас допрашивают силовики, его экс-супруга Валерия находится дома, где сейчас проводятся обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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