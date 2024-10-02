Происшествия Mash: Чекалиным может грозить 10 лет тюрьмы 02 октября 2024 в 13:41 Размер текста - 17 + Блогерам Чекалиным грозит арест Фото: Анна Майорова © URA.RU Блогерам Артему и Валерии Чекалиным может грозить до 10 лет тюремного срока за незаконные переводы в иностранный банк. На них заведено уголовное дело, в домах экс-супругов сейчас проводятся обыски. «Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы. Причина — незаконные валютные операции в особо крупном размере (ч.3 статьи 193.1)», — передает telegram-канал Mash. Уточняется, что причиной для уголовного дела стал факт переводов прибыли с фитнес-марафонов в банк Объединенных Арабских Эмиратов. Артема Чекалина сейчас допрашивают силовики, его экс-супруга Валерия находится дома, где сейчас проводятся обыски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Блогерам Артему и Валерии Чекалиным может грозить до 10 лет тюремного срока за незаконные переводы в иностранный банк. На них заведено уголовное дело, в домах экс-супругов сейчас проводятся обыски. «Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы. Причина — незаконные валютные операции в особо крупном размере (ч.3 статьи 193.1)», — передает telegram-канал Mash. Уточняется, что причиной для уголовного дела стал факт переводов прибыли с фитнес-марафонов в банк Объединенных Арабских Эмиратов. Артема Чекалина сейчас допрашивают силовики, его экс-супруга Валерия находится дома, где сейчас проводятся обыски. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям