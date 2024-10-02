Пьяному водителю, устроившему смертельное ДТП в Троицке, грозит 12 лет тюрьмы

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водитель был пьян Фото:

Нетрезвому водителю, который устроил ДТП с переворотом в Троицке (Челябинская область), в результате чего погибла женщина, грозит до 12 лет лишения свободы. Как 2 октября сообщили в полицейском главке региона, против него возбуждено уголовное дело.

«До двенадцати лет лишения свободы может грозить 38-летнему водителю из Троицка. Такова максимальная санкция части 4 статьи 264 УК РФ. Мужчина стал фигурантом уголовного дела после совершенной аварии, сев за руль авто в нетрезвом виде. Необдуманный поступок унес жизнь его 33-летней попутчицы», — сообщили в пресс-службе главка.

ДТП произошло в ночь на 2 октября на автодороге Троицк-ГРЭС. Водитель ВАЗ-21124 съехал кювет, где автомобиль опрокинулся. Пассажирка скончалась на месте. Водитель оказался пьян и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

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Нетрезвому водителю, который устроил ДТП с переворотом в Троицке (Челябинская область), в результате чего погибла женщина, грозит до 12 лет лишения свободы. Как 2 октября сообщили в полицейском главке региона, против него возбуждено уголовное дело. «До двенадцати лет лишения свободы может грозить 38-летнему водителю из Троицка. Такова максимальная санкция части 4 статьи 264 УК РФ. Мужчина стал фигурантом уголовного дела после совершенной аварии, сев за руль авто в нетрезвом виде. Необдуманный поступок унес жизнь его 33-летней попутчицы», — сообщили в пресс-службе главка. ДТП произошло в ночь на 2 октября на автодороге Троицк-ГРЭС. Водитель ВАЗ-21124 съехал кювет, где автомобиль опрокинулся. Пассажирка скончалась на месте. Водитель оказался пьян и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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