Пьяному водителю, устроившему смертельное ДТП в Троицке, грозит 12 лет тюрьмы

Водитель был пьян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нетрезвому водителю, который устроил ДТП с переворотом в Троицке (Челябинская область), в результате чего погибла женщина, грозит до 12 лет лишения свободы. Как 2 октября сообщили в полицейском главке региона, против него возбуждено уголовное дело.

«До двенадцати лет лишения свободы может грозить 38-летнему водителю из Троицка. Такова максимальная санкция части 4 статьи 264 УК РФ. Мужчина стал фигурантом уголовного дела после совершенной аварии, сев за руль авто в нетрезвом виде. Необдуманный поступок унес жизнь его 33-летней попутчицы», — сообщили в пресс-службе главка.

ДТП произошло в ночь на 2 октября на автодороге Троицк-ГРЭС. Водитель ВАЗ-21124 съехал кювет, где автомобиль опрокинулся. Пассажирка скончалась на месте. Водитель оказался пьян и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.