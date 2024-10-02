В мире Украина ВСУ подтвердили выход из Угледара 02 октября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + ВСУ вывели войска из Угледара, подтвердили в украинском подразделении «Хортица» Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара. Украинскому командованию дали разрешение на вывод войск из города для сохранения личного состава и техники. Об этом сообщило оперативное командование киевской группировки «Хортица». «Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — написали в официальном telegram-канале оперкомандования. «Хортица» объясняет принятое решение российскими ударами по флангам, которые «истощили оборону» и создали «угрозу оцепления города». Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ понесли огромные потери из-за отказа вывести свои силы из Угледара, пока это было возможно, пишет «360.ru». Источник также добавил, что город практически полностью зачистили от украинских боевиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара. Украинскому командованию дали разрешение на вывод войск из города для сохранения личного состава и техники. Об этом сообщило оперативное командование киевской группировки «Хортица». «Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — написали в официальном telegram-канале оперкомандования. «Хортица» объясняет принятое решение российскими ударами по флангам, которые «истощили оборону» и создали «угрозу оцепления города». Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ понесли огромные потери из-за отказа вывести свои силы из Угледара, пока это было возможно, пишет «360.ru». Источник также добавил, что город практически полностью зачистили от украинских боевиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям