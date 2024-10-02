ВСУ подтвердили выход из Угледара

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ВСУ вывели войска из Угледара, подтвердили в украинском подразделении «Хортица» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара. Украинскому командованию дали разрешение на вывод войск из города для сохранения личного состава и техники. Об этом сообщило оперативное командование киевской группировки «Хортица».

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — написали в официальном telegram-канале оперкомандования. «Хортица» объясняет принятое решение российскими ударами по флангам, которые «истощили оборону» и создали «угрозу оцепления города».

Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ понесли огромные потери из-за отказа вывести свои силы из Угледара, пока это было возможно, пишет «360.ru». Источник также добавил, что город практически полностью зачистили от украинских боевиков.

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ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара. Украинскому командованию дали разрешение на вывод войск из города для сохранения личного состава и техники. Об этом сообщило оперативное командование киевской группировки «Хортица». «Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — написали в официальном telegram-канале оперкомандования. «Хортица» объясняет принятое решение российскими ударами по флангам, которые «истощили оборону» и создали «угрозу оцепления города». Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ понесли огромные потери из-за отказа вывести свои силы из Угледара, пока это было возможно, пишет «360.ru». Источник также добавил, что город практически полностью зачистили от украинских боевиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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