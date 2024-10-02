Владелец ММК Рашников разбогател за квартал на 100 миллионов долларов

Владелец основного пакета акций Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников за квартал разбогател на 100 млн долларов. Как следует из данных индекса богачей Bloomberg, состояние металлурга оценивается в 11,1 млрд долларов.
«Виктор Рашников. Состояние — 11,1 млрд долларов. Прирост с начала года 1,25 млрд долларов США», — отмечено на странице информагентства.
По итогам первого полугодия Рашников обладал 11-тью миллиардами долларов. Исходя из уровня богатства Рашников расположился на 234 строке. Во втором квартале он занимал 209 место. На первом находится Илон Маск.
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