Владелец ММК Рашников разбогател за квартал на 100 миллионов долларов

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Торжественное открытие третьей очереди проекта «Притяжение». Магнитогорск, рашников виктор
Состояние Виктора Рашникова увеличилось с начала года на 1,25 млрд долларов Фото:

Владелец основного пакета акций Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников за квартал разбогател на 100 млн долларов. Как следует из данных индекса богачей Bloomberg, состояние металлурга оценивается в 11,1 млрд долларов.

«Виктор Рашников. Состояние — 11,1 млрд долларов. Прирост с начала года 1,25 млрд долларов США», — отмечено на странице информагентства.

По итогам первого полугодия Рашников обладал 11-тью миллиардами долларов. Исходя из уровня богатства Рашников расположился на 234 строке. Во втором квартале он занимал 209 место. На первом находится Илон Маск.

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Владелец основного пакета акций Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников за квартал разбогател на 100 млн долларов. Как следует из данных индекса богачей Bloomberg, состояние металлурга оценивается в 11,1 млрд долларов. «Виктор Рашников. Состояние — 11,1 млрд долларов. Прирост с начала года 1,25 млрд долларов США», — отмечено на странице информагентства. По итогам первого полугодия Рашников обладал 11-тью миллиардами долларов. Исходя из уровня богатства Рашников расположился на 234 строке. Во втором квартале он занимал 209 место. На первом находится Илон Маск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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