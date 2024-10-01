Депобр проверит школы в ХМАО после нападения с ножом на преподавателя

Департамент образования ХМАО устроит проверку во всех школах в округе после того, как бывший студент напал с ножом на преподавателя политехнического колледжа в Лангепасе. В образовательных учреждения проверят деятельность частных охранных предприятий, сообщил URA.RU глава окружного депобра Алексей Дренин. .
«В школах будет проведена проверка деятельности частных охранных предприятий, учитывая инцидент в Лангепасе. Все ответственные должностные лица за безопасность проведут соответствующие проверки повторно», — прокомментировал агентству Дренин.
Ранее URA.RU сообщало о самом происшествии. Бывший студент политехнического колледжа в Лангепасе, который также якобы является пациентом психдиспансера, напал на преподавателя с ножом и газовым баллончиком. По словам источников агентства, он сделал это из чувства мести. Прокуратура ХМАО устроила проверку в колледже.
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