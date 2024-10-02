Суд пересмотрит громкое дело калининградских врачей, убивших младенца

РИАН: дело калининградских врачей об убийстве младенца будет пересмотрено
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд, судебный процесс, сторона обвинения
Суд пересмотрит дело калининградских врачей, убивших новорожденного младенца Фото:

Громкое дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые были признаны виновными в смерти ребенка, будет пересмотрено. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Президиум Верховного суда постановил пересмотреть громкое дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве младенца», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. В сентябре 2022 года московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,6 годам колонии общего режима.

Им также запретили работать по специальности после того, как они выйдут на свободу. Врачей признали виновными в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. По версии Следственного комитета РФ, медики поспособствовали смерти малыша. Так, реаниматолог Сушкевич ввела младенцу сульфат магния дозой 10 миллилитров, от чего он и умер. Сначала суд оправдал врачей, однако позже прокуратура обжаловала приговор суда. Уточняется, что мотивом преступления стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения.

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Громкое дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые были признаны виновными в смерти ребенка, будет пересмотрено. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Президиум Верховного суда постановил пересмотреть громкое дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве младенца», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. В сентябре 2022 года московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,6 годам колонии общего режима. Им также запретили работать по специальности после того, как они выйдут на свободу. Врачей признали виновными в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. По версии Следственного комитета РФ, медики поспособствовали смерти малыша. Так, реаниматолог Сушкевич ввела младенцу сульфат магния дозой 10 миллилитров, от чего он и умер. Сначала суд оправдал врачей, однако позже прокуратура обжаловала приговор суда. Уточняется, что мотивом преступления стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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