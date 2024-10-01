У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становится популярно ставить на загородных участках банные чаны с подогревом. Установка конструкции выходит в несколько раз дешевле строительства полноценный бани.
«Стоимость хорошей бани в среднем доходит до 800 тысяч — миллиона рублей. Какие-то модульные эконом варианты — 350-400 тысяч. А чаны стоят до 150 тысяч рублей. Это хорошая альтернатива для отдыха», — рассказывает журналисту URA.RU эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова.
Банный чан, а иначе фурако — уличная купель с подогревом, которую ставят на улице. Она выполняет функции бани и парной. Температура здесь поддерживается за счет тлеющих углей. В воду могут добавлять аромамасла, фрукты или растения.
Чаны нередко устанавливают предприниматели, которые занимаются загородной арендой, чтобы привлечь клиентов. «Они либо самостоятельно их делают или покупают [готовые варианты]», — добавляет Глушенкова.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать дачи за наличные средства на фоне высоких ипотечных ставок. Чаще всего югорчане приобретают наиболее доступную загородную недвижимость.
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