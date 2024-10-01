01 октября 2024

Власти Нижневартовска объяснили срыв сроков строительства набережной

Стройка на набережной Нижневартовска задержалась из-за проблем с поставками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подрядчик не смог вовремя сдать набережную в Нижневартовске из-за проблем с поставками
Подрядчик не смог вовремя сдать набережную в Нижневартовске из-за проблем с поставками Фото:

Реконструкцию последнего этапа набережной Оби в Нижневартовске (ХМАО) подрядчик задержал из-за срыва поставок стройматериалов, сообщили URA.RU в управлении капитального строительства городской администрации. Работы на локации должны были завершить до конца сентября.

«Задержка произошла из-за недостаточной мобилизации у подрядчика. На завершающей стадии строительства имеется запаздывание с поставкой некоторых материалов», — рассказал журналисту агентства главный инженер управления капстроя Андрей Павлык.

Бульвар на половине набережной Нижневартовска строили в три этапа. Последний выполнен в том же стиле, что и первые. Здесь установили детский городок-корабль, батуты, качели и карусель.

«Велодорожка выполнена из асфальтобетона с покрытием акриловой полимерной дорожной мастикой. На детской площадке и беговой дорожке применена окрашенная в заводских условиях резиновая крошка, что обеспечило равномерный одинаковый цвет на всей площади», — уточнил Павлык.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовске могут реконструировать вторую половину набережной Оби. Тогда речь шла об участке в створе улицы Чапаева и проспекта Победы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реконструкцию последнего этапа набережной Оби в Нижневартовске (ХМАО) подрядчик задержал из-за срыва поставок стройматериалов, сообщили URA.RU в управлении капитального строительства городской администрации. Работы на локации должны были завершить до конца сентября. «Задержка произошла из-за недостаточной мобилизации у подрядчика. На завершающей стадии строительства имеется запаздывание с поставкой некоторых материалов», — рассказал журналисту агентства главный инженер управления капстроя Андрей Павлык. Бульвар на половине набережной Нижневартовска строили в три этапа. Последний выполнен в том же стиле, что и первые. Здесь установили детский городок-корабль, батуты, качели и карусель. «Велодорожка выполнена из асфальтобетона с покрытием акриловой полимерной дорожной мастикой. На детской площадке и беговой дорожке применена окрашенная в заводских условиях резиновая крошка, что обеспечило равномерный одинаковый цвет на всей площади», — уточнил Павлык. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовске могут реконструировать вторую половину набережной Оби. Тогда речь шла об участке в створе улицы Чапаева и проспекта Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...