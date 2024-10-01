Власти Нижневартовска объяснили срыв сроков строительства набережной

Реконструкцию последнего этапа набережной Оби в Нижневартовске (ХМАО) подрядчик задержал из-за срыва поставок стройматериалов, сообщили URA.RU в управлении капитального строительства городской администрации. Работы на локации должны были завершить до конца сентября.
«Задержка произошла из-за недостаточной мобилизации у подрядчика. На завершающей стадии строительства имеется запаздывание с поставкой некоторых материалов», — рассказал журналисту агентства главный инженер управления капстроя Андрей Павлык.
Бульвар на половине набережной Нижневартовска строили в три этапа. Последний выполнен в том же стиле, что и первые. Здесь установили детский городок-корабль, батуты, качели и карусель.
«Велодорожка выполнена из асфальтобетона с покрытием акриловой полимерной дорожной мастикой. На детской площадке и беговой дорожке применена окрашенная в заводских условиях резиновая крошка, что обеспечило равномерный одинаковый цвет на всей площади», — уточнил Павлык.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовске могут реконструировать вторую половину набережной Оби. Тогда речь шла об участке в створе улицы Чапаева и проспекта Победы.
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