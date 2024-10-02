Боксер Сергей Ковалев планирует повесить перчатки на гвоздь

Уроженец Копейска, экс-чемпион мира боксер Сергей Ковалев планирует в скором времени завершить карьеру. Об этом 2 октября он сообщил журналистам.
«Мне 41 год, хватит уже на ринге танцевать, пора перчатки на гвоздь вешать. Была договоренность о матч-реванше со шведом Робеном Сафаром. Но что-то переговоры затухли, конкретики пока нет», — рассказал Ковалев корреспонденту ИА «Первое областное».
Сергей Ковалев родился в Копейске. Он завоевывал титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. В Челябинске планируется строительство школы единоборств Ковалева.
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