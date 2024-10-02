Боксер Сергей Ковалев планирует повесить перчатки на гвоздь

02 октября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Сергей Ковалев думает о завершении карьеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженец Копейска, экс-чемпион мира боксер Сергей Ковалев планирует в скором времени завершить карьеру. Об этом 2 октября он сообщил журналистам. «Мне 41 год, хватит уже на ринге танцевать, пора перчатки на гвоздь вешать. Была договоренность о матч-реванше со шведом Робеном Сафаром. Но что-то переговоры затухли, конкретики пока нет», — рассказал Ковалев корреспонденту ИА «Первое областное». Сергей Ковалев родился в Копейске. Он завоевывал титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. В Челябинске планируется строительство школы единоборств Ковалева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Копейска, экс-чемпион мира боксер Сергей Ковалев планирует в скором времени завершить карьеру. Об этом 2 октября он сообщил журналистам. «Мне 41 год, хватит уже на ринге танцевать, пора перчатки на гвоздь вешать. Была договоренность о матч-реванше со шведом Робеном Сафаром. Но что-то переговоры затухли, конкретики пока нет», — рассказал Ковалев корреспонденту ИА «Первое областное». Сергей Ковалев родился в Копейске. Он завоевывал титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. В Челябинске планируется строительство школы единоборств Ковалева.