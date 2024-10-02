Боксер Сергей Ковалев планирует повесить перчатки на гвоздь

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Пресс-конференция с чемпионом мира по боксу по версии WBO Сергеем Ковалевым. Челябинск, ковалев сергей
Сергей Ковалев думает о завершении карьеры Фото:

Уроженец Копейска, экс-чемпион мира боксер Сергей Ковалев планирует в скором времени завершить карьеру. Об этом 2 октября он сообщил журналистам.

«Мне 41 год, хватит уже на ринге танцевать, пора перчатки на гвоздь вешать. Была договоренность о матч-реванше со шведом Робеном Сафаром. Но что-то переговоры затухли, конкретики пока нет», — рассказал Ковалев корреспонденту ИА «Первое областное».

Сергей Ковалев родился в Копейске. Он завоевывал титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. В Челябинске планируется строительство школы единоборств Ковалева.

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Уроженец Копейска, экс-чемпион мира боксер Сергей Ковалев планирует в скором времени завершить карьеру. Об этом 2 октября он сообщил журналистам. «Мне 41 год, хватит уже на ринге танцевать, пора перчатки на гвоздь вешать. Была договоренность о матч-реванше со шведом Робеном Сафаром. Но что-то переговоры затухли, конкретики пока нет», — рассказал Ковалев корреспонденту ИА «Первое областное». Сергей Ковалев родился в Копейске. Он завоевывал титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. В Челябинске планируется строительство школы единоборств Ковалева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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