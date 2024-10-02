Решать политический конфликт в пермской Осе поручили бывшему мэру

Замглавы администрации губернатора Лызов включился в решение конфликта в Осе

Константин Лызов получил поручение на самом высоком уровне Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский внутрипол поручил замглавы администрации губернатора, бывшему главе Добрянки и экс-руководителю совета глав территорий Константину Лызову подключиться к разрешению политического конфликта в Осинском округе. Там восемь из 15 депутатов находятся в оппозиции мэру Алексею Григорьеву. Из-за этого в территории не могут выбрать спикера думы и не смогут выбрать главу. Источник в политэлитах сообщил, что Лызов уже ездил в Осу на переговоры с группами влияния и поедет еще.

«Лызову поручили включиться в урегулирование конфликта на самом высоком уровне. В истории замешаны три депутата осинской думы от „Единой России“. И вообще накануне выборов губернатора в 2025 году необходимо добиться компромисса между осинскими элитами», — говорит инсайдер. Лызов — один из самых опытных чиновников в администрации губернатора. До назначения в АГ он был председателем совета глав муниципалитетов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к краевым властям, отметил, что Константин Лызов действительно 1 октября ездил в Осинский округ. И поедет еще. Но это его прямая обязанность: на посту замглавы он курирует муниципалитеты.

Политическое противостояние в Осе вылилось в прямой конфликт в конце сентября. Группа из восьми депутатов (всего в осинской думе их 15), объединившаяся вокруг актера из сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна, выбрала спикером новой думы Константина Нефедова. Хотя внутрипол рекомендовал на этот пост Алексея Курбанова, которого поддерживает глава территории Алексей Григорьев. В оппозиции оказались три депутата от «Единой России».