Между секторами зданий Совфеда и Госдумы заклинило дверь

Из Госдумы временно нельзя попасть в Совфед
Между секторами зданий Совета Федерации и приемной Госдумы в Москве заклинило двери. Об этом сообщает 360.ru.
«Двери заклинило между секторами зданий Совфеда и приемной Госдумы в Москве», рассказал источник 360.ru. По его словам, люди не могут попасть из одного корпуса в другой. На место едут спасатели.
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