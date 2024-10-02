Между секторами зданий Совфеда и Госдумы заклинило дверь

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Красная площадь. Москва, совет федерации, совфед, сф
Из Госдумы временно нельзя попасть в Совфед Фото:

Между секторами зданий Совета Федерации и приемной Госдумы в Москве заклинило двери. Об этом сообщает 360.ru.

«Двери заклинило между секторами зданий Совфеда и приемной Госдумы в Москве», рассказал источник 360.ru. По его словам, люди не могут попасть из одного корпуса в другой. На место едут спасатели.

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Между секторами зданий Совета Федерации и приемной Госдумы в Москве заклинило двери. Об этом сообщает 360.ru. «Двери заклинило между секторами зданий Совфеда и приемной Госдумы в Москве», рассказал источник 360.ru. По его словам, люди не могут попасть из одного корпуса в другой. На место едут спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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