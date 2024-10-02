Между секторами зданий Совфеда и Госдумы заклинило дверь

02 октября 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Из Госдумы временно нельзя попасть в Совфед Фото: Владимир Андреев © URA.RU Между секторами зданий Совета Федерации и приемной Госдумы в Москве заклинило двери. Об этом сообщает 360.ru. «Двери заклинило между секторами зданий Совфеда и приемной Госдумы в Москве», рассказал источник 360.ru. По его словам, люди не могут попасть из одного корпуса в другой. На место едут спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между секторами зданий Совета Федерации и приемной Госдумы в Москве заклинило двери. Об этом сообщает 360.ru. «Двери заклинило между секторами зданий Совфеда и приемной Госдумы в Москве», рассказал источник 360.ru. По его словам, люди не могут попасть из одного корпуса в другой. На место едут спасатели.