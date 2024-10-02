Арестован владелец АЗС в Махачкале, где из-за взрыва погибли 13 человек

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Мужчина арестован на два месяца Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Суд арестовал владельца автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв. Мужчина пробудет под арестом минимум два месяца.

«Суд на два месяца арестовал владельца АЗС в пригороде Махачкалы», — рассказал корреспондент ТАСС из зала суда. На прошлой неделе в Махачкале взорвалась АЗС, погибли 13 человек.

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Суд арестовал владельца автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв. Мужчина пробудет под арестом минимум два месяца. «Суд на два месяца арестовал владельца АЗС в пригороде Махачкалы», — рассказал корреспондент ТАСС из зала суда. На прошлой неделе в Махачкале взорвалась АЗС, погибли 13 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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