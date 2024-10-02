Арестован владелец АЗС в Махачкале, где из-за взрыва погибли 13 человек

Мужчина арестован на два месяца
новость из сюжетаНа АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы
Суд арестовал владельца автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв. Мужчина пробудет под арестом минимум два месяца.
«Суд на два месяца арестовал владельца АЗС в пригороде Махачкалы», — рассказал корреспондент ТАСС из зала суда. На прошлой неделе в Махачкале взорвалась АЗС, погибли 13 человек.
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