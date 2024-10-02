Арестован владелец АЗС в Махачкале, где из-за взрыва погибли 13 человек

02 октября 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Мужчина арестован на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Суд арестовал владельца автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв. Мужчина пробудет под арестом минимум два месяца. «Суд на два месяца арестовал владельца АЗС в пригороде Махачкалы», — рассказал корреспондент ТАСС из зала суда. На прошлой неделе в Махачкале взорвалась АЗС, погибли 13 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд арестовал владельца автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв. Мужчина пробудет под арестом минимум два месяца. «Суд на два месяца арестовал владельца АЗС в пригороде Махачкалы», — рассказал корреспондент ТАСС из зала суда. На прошлой неделе в Махачкале взорвалась АЗС, погибли 13 человек.