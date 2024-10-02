Власти Пыть-Яха нашли способ решения коллапса с общественным транспортом

Мэрия Пыть-Яха привлекла бизнесменов из Сургута на пассажирские перевозки
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Пыть-Яха нашли способ решения коллапса с общественным транспортом
Власти Пыть-Яха нашли способ решения коллапса с общественным транспортом Фото:

Власти Пыть-Яха привлекли транспортную компанию из Сургута, которая временно будет заниматься пассажирскими перевозками, поскольку нынешний подрядчик не в состоянии справиться со взятыми на себя обязательствами. Об этом сообщается в telegram-канале департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.

«На сегодня подрядчик найден. С ним заключен контракт. Он приступает к работе с сегодняшнего дня», — приводит депдохоз ХМАО слова замначальника управления по ЖКХ, транспорту и дорогам мэрии Пыть-Яха Антона Решетникова. Новый подрядчик будет заниматься пассажирскими перевозками по восьми городским маршрутам.

Ранее URA.RU писало, что жители Пыть-Яха вынуждены заказывать такси из-за отсутствия автобусов на линии. Пользуясь ситуацией, таксисты резко взвинтили цены на услуги. 

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Власти Пыть-Яха привлекли транспортную компанию из Сургута, которая временно будет заниматься пассажирскими перевозками, поскольку нынешний подрядчик не в состоянии справиться со взятыми на себя обязательствами. Об этом сообщается в telegram-канале департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. «На сегодня подрядчик найден. С ним заключен контракт. Он приступает к работе с сегодняшнего дня», — приводит депдохоз ХМАО слова замначальника управления по ЖКХ, транспорту и дорогам мэрии Пыть-Яха Антона Решетникова. Новый подрядчик будет заниматься пассажирскими перевозками по восьми городским маршрутам. Ранее URA.RU писало, что жители Пыть-Яха вынуждены заказывать такси из-за отсутствия автобусов на линии. Пользуясь ситуацией, таксисты резко взвинтили цены на услуги. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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