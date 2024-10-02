Власти Пыть-Яха нашли способ решения коллапса с общественным транспортом

Власти Пыть-Яха привлекли транспортную компанию из Сургута, которая временно будет заниматься пассажирскими перевозками, поскольку нынешний подрядчик не в состоянии справиться со взятыми на себя обязательствами. Об этом сообщается в telegram-канале департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.
«На сегодня подрядчик найден. С ним заключен контракт. Он приступает к работе с сегодняшнего дня», — приводит депдохоз ХМАО слова замначальника управления по ЖКХ, транспорту и дорогам мэрии Пыть-Яха Антона Решетникова. Новый подрядчик будет заниматься пассажирскими перевозками по восьми городским маршрутам.
Ранее URA.RU писало, что жители Пыть-Яха вынуждены заказывать такси из-за отсутствия автобусов на линии. Пользуясь ситуацией, таксисты резко взвинтили цены на услуги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!