Свердловские выплаты будут получать участники СВО из других регионов РФ

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Боевое дежурство зенитчиков на Авдеевском направлении. stock, наблюдение, бинокль, разведчик, спецназ, сво
Свердловские контрактники могут получить единовременные выплаты до 1,5 миллиона рублей Фото:

Региональные единовременные выплаты, полагающиеся за участие в СВО, теперь смогут получать и контрактники из других регионов России, если их служба будет проходить на территории Свердловской области. Соответствующие изменения в постановлении областного правительства (есть в распоряжении URA.RU) подписал 27 сентября губернатор Евгений Куйвашев.

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«Внести в порядок и условия представления единовременной денежной выплаты… следующие изменения. После слов «проходящего военную службу по контракту» дополнить словами «или гражданина, призванного на военную службу в Вооруженные силы РФ призывной комиссией муниципального образования иного субъекта РФ, проходящего военную службу по призыву в воинской части, дислоцированной на территории Свердловской области, и в период с 20 сентября по 31 декабря 2024 года заключившего контракт о прохождении военной службы с Минобороны России», — говорится в постановлении.

Ранее Куйвашев увеличил размер единовременной региональной выплаты контрактникам и их семьям до 1,5 миллиона рублей. Постановление вступило в силу 20 сентября.

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Региональные единовременные выплаты, полагающиеся за участие в СВО, теперь смогут получать и контрактники из других регионов России, если их служба будет проходить на территории Свердловской области. Соответствующие изменения в постановлении областного правительства (есть в распоряжении URA.RU) подписал 27 сентября губернатор Евгений Куйвашев. «Внести в порядок и условия представления единовременной денежной выплаты… следующие изменения. После слов «проходящего военную службу по контракту» дополнить словами «или гражданина, призванного на военную службу в Вооруженные силы РФ призывной комиссией муниципального образования иного субъекта РФ, проходящего военную службу по призыву в воинской части, дислоцированной на территории Свердловской области, и в период с 20 сентября по 31 декабря 2024 года заключившего контракт о прохождении военной службы с Минобороны России», — говорится в постановлении. Ранее Куйвашев увеличил размер единовременной региональной выплаты контрактникам и их семьям до 1,5 миллиона рублей. Постановление вступило в силу 20 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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