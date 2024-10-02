Свердловские выплаты будут получать участники СВО из других регионов РФ

Региональные единовременные выплаты, полагающиеся за участие в СВО, теперь смогут получать и контрактники из других регионов России, если их служба будет проходить на территории Свердловской области. Соответствующие изменения в постановлении областного правительства (есть в распоряжении URA.RU) подписал 27 сентября губернатор Евгений Куйвашев.
«Внести в порядок и условия представления единовременной денежной выплаты… следующие изменения. После слов «проходящего военную службу по контракту» дополнить словами «или гражданина, призванного на военную службу в Вооруженные силы РФ призывной комиссией муниципального образования иного субъекта РФ, проходящего военную службу по призыву в воинской части, дислоцированной на территории Свердловской области, и в период с 20 сентября по 31 декабря 2024 года заключившего контракт о прохождении военной службы с Минобороны России», — говорится в постановлении.
Ранее Куйвашев увеличил размер единовременной региональной выплаты контрактникам и их семьям до 1,5 миллиона рублей. Постановление вступило в силу 20 сентября.
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