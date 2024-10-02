В Екатеринбурге ждут фаворита Путина

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий все ключевые инфраструктурные проекты в России, может стать главным гостем строительного форума 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге в эти дни. Его визит якобы намечен на 4 октября, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному правительству. При этом другой собеседник — близкий непосредственно к оргкомитету события, — информацию пока не подтверждает.
«Хуснуллин, предварительно, прилетит [в Екатеринбург] вместе с [главой Минстроя РФ Иреком] Файзуллиным в пятницу», — передал первый источник. Он также обратил внимание, что в этот же день на выставке, вероятно, появится новый полпред президента РФ в УрФО (предположительно, спикер парламента ДНР Артем Жога), и именно там впервые предстанет перед широкой публикой.
Ранее URA.RU анонсировало, что днем 3 октября в Екатеринбурге Жога познакомится с уральскими губернаторами. Впрочем, указ о его назначении глава государства Владимир Путин еще не подписал.
«Пока не было таких данных», — отреагировал на слух про Хуснуллина второй источник агентства. В последний раз Хуснуллин был в Екатеринбурге в 2021 году, он оценивал знаковые стройки — в частности, микрорайон Новокольцовский, где строили спортивные объекты и студенческие общежития к Универсиаде-2023, ЕКАД, губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный, ледовую арену «Авто» и стройплощадку ледовой арены УГМК в центре Екатеринбурга. Хуснуллин считается одним из тяжеловесов федерального кабмина. В разное время СМИ и telegram-каналы называли его в числе госслужащих, пользующихся особым расположением Путина.
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