В Екатеринбурге ждут фаворита Путина

Вице-премьера РФ Хуснуллина ждут на выставке в Екатеринбурге

02 октября 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

В последний раз Марат Хуснуллин был в Екатеринбурге в 2021-м Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий все ключевые инфраструктурные проекты в России, может стать главным гостем строительного форума 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге в эти дни. Его визит якобы намечен на 4 октября, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному правительству. При этом другой собеседник — близкий непосредственно к оргкомитету события, — информацию пока не подтверждает. «Хуснуллин, предварительно, прилетит [в Екатеринбург] вместе с [главой Минстроя РФ Иреком] Файзуллиным в пятницу», — передал первый источник. Он также обратил внимание, что в этот же день на выставке, вероятно, появится новый полпред президента РФ в УрФО (предположительно, спикер парламента ДНР Артем Жога), и именно там впервые предстанет перед широкой публикой. Ранее URA.RU анонсировало, что днем 3 октября в Екатеринбурге Жога познакомится с уральскими губернаторами. Впрочем, указ о его назначении глава государства Владимир Путин еще не подписал. «Пока не было таких данных», — отреагировал на слух про Хуснуллина второй источник агентства. В последний раз Хуснуллин был в Екатеринбурге в 2021 году, он оценивал знаковые стройки — в частности, микрорайон Новокольцовский, где строили спортивные объекты и студенческие общежития к Универсиаде-2023, ЕКАД, губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный, ледовую арену «Авто» и стройплощадку ледовой арены УГМК в центре Екатеринбурга. Хуснуллин считается одним из тяжеловесов федерального кабмина. В разное время СМИ и telegram-каналы называли его в числе госслужащих, пользующихся особым расположением Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий все ключевые инфраструктурные проекты в России, может стать главным гостем строительного форума 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге в эти дни. Его визит якобы намечен на 4 октября, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному правительству. При этом другой собеседник — близкий непосредственно к оргкомитету события, — информацию пока не подтверждает. «Хуснуллин, предварительно, прилетит [в Екатеринбург] вместе с [главой Минстроя РФ Иреком] Файзуллиным в пятницу», — передал первый источник. Он также обратил внимание, что в этот же день на выставке, вероятно, появится новый полпред президента РФ в УрФО (предположительно, спикер парламента ДНР Артем Жога), и именно там впервые предстанет перед широкой публикой. Ранее URA.RU анонсировало, что днем 3 октября в Екатеринбурге Жога познакомится с уральскими губернаторами. Впрочем, указ о его назначении глава государства Владимир Путин еще не подписал. «Пока не было таких данных», — отреагировал на слух про Хуснуллина второй источник агентства. В последний раз Хуснуллин был в Екатеринбурге в 2021 году, он оценивал знаковые стройки — в частности, микрорайон Новокольцовский, где строили спортивные объекты и студенческие общежития к Универсиаде-2023, ЕКАД, губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный, ледовую арену «Авто» и стройплощадку ледовой арены УГМК в центре Екатеринбурга. Хуснуллин считается одним из тяжеловесов федерального кабмина. В разное время СМИ и telegram-каналы называли его в числе госслужащих, пользующихся особым расположением Путина.