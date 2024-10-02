Армия Израиля сообщила о мощных залпах по северу из Ливана

02 октября 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Большинство ракет упало на открытой местности Фото: Министерство обороны Российской Федерации новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль подвергся новому ракетному обстрелу со стороны Ливана. Об этом информирует армейская пресс-служба Израиля. «В общей сложности армия засекла запуск более 100 снарядов с территории Ливана», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным армейской сводки, обстрелы были направлены на Западную и Верхнюю Галилею, а также на приграничный поселок Авивим. Большинство ракет упало на открытой местности, информации о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало. Израиль начал операцию «Стрелы севера» 23 сентября. ЦАХАЛ осуществляет массированные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Накануне появилась информация, что в результате ударов Израиля в Ливане погибли 55 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль подвергся новому ракетному обстрелу со стороны Ливана. Об этом информирует армейская пресс-служба Израиля. «В общей сложности армия засекла запуск более 100 снарядов с территории Ливана», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным армейской сводки, обстрелы были направлены на Западную и Верхнюю Галилею, а также на приграничный поселок Авивим. Большинство ракет упало на открытой местности, информации о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало. Израиль начал операцию «Стрелы севера» 23 сентября. ЦАХАЛ осуществляет массированные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Накануне появилась информация, что в результате ударов Израиля в Ливане погибли 55 человек.