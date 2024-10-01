Стало известно число погибших из-за атаки Израиля по Ливану

Минздрав Ливана: в результате ударов Израиля погибли 55 человек, 156 пострадали

02 октября 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Операция ВВС Израиля, началась 23 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек, еще 156 получили ранения. Об этом сообщили в ливанском Минздраве. Новость по теме Война на Ближнем Востоке разрастается: Израиль начал в Ливане операцию «Стрелы севера» «За последние 24 часа в результате налетов израильского противника на города и деревни Южного Ливана, Набатия, Бекаа, Баальбек-Хермель и Горного Ливана 55 человек погибли. Кроме того, 156 человек получили ранения», — сообщает центр чрезвычайных ситуаций ливанского министерства здравоохранения. Операция ВВС Израиля, получившая название «Стрелы севера», началась 23 сентября. Израильские военные осуществляют массированные удары по объектам «Хезболлах» в различных районах Ливана, включая Бейрут, где были уничтожены высокопоставленные командиры организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек, еще 156 получили ранения. Об этом сообщили в ливанском Минздраве. «За последние 24 часа в результате налетов израильского противника на города и деревни Южного Ливана, Набатия, Бекаа, Баальбек-Хермель и Горного Ливана 55 человек погибли. Кроме того, 156 человек получили ранения», — сообщает центр чрезвычайных ситуаций ливанского министерства здравоохранения. Операция ВВС Израиля, получившая название «Стрелы севера», началась 23 сентября. Израильские военные осуществляют массированные удары по объектам «Хезболлах» в различных районах Ливана, включая Бейрут, где были уничтожены высокопоставленные командиры организации.