01 октября 2024

Стало известно число погибших из-за атаки Израиля по Ливану

Минздрав Ливана: в результате ударов Израиля погибли 55 человек, 156 пострадали
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция ВВС Израиля, началась 23 сентября Фото:
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Война на Ближнем Востоке

В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек, еще 156 получили ранения. Об этом сообщили в ливанском Минздраве.

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«За последние 24 часа в результате налетов израильского противника на города и деревни Южного Ливана, Набатия, Бекаа, Баальбек-Хермель и Горного Ливана 55 человек погибли. Кроме того, 156 человек получили ранения», — сообщает центр чрезвычайных ситуаций ливанского министерства здравоохранения.

Операция ВВС Израиля, получившая название «Стрелы севера», началась 23 сентября. Израильские военные осуществляют массированные удары по объектам «Хезболлах» в различных районах Ливана, включая Бейрут, где были уничтожены высокопоставленные командиры организации.

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В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек, еще 156 получили ранения. Об этом сообщили в ливанском Минздраве. «За последние 24 часа в результате налетов израильского противника на города и деревни Южного Ливана, Набатия, Бекаа, Баальбек-Хермель и Горного Ливана 55 человек погибли. Кроме того, 156 человек получили ранения», — сообщает центр чрезвычайных ситуаций ливанского министерства здравоохранения. Операция ВВС Израиля, получившая название «Стрелы севера», началась 23 сентября. Израильские военные осуществляют массированные удары по объектам «Хезболлах» в различных районах Ливана, включая Бейрут, где были уничтожены высокопоставленные командиры организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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