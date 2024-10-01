Стало известно число погибших из-за атаки Израиля по Ливану

В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана погибли 55 человек, еще 156 получили ранения. Об этом сообщили в ливанском Минздраве.
«За последние 24 часа в результате налетов израильского противника на города и деревни Южного Ливана, Набатия, Бекаа, Баальбек-Хермель и Горного Ливана 55 человек погибли. Кроме того, 156 человек получили ранения», — сообщает центр чрезвычайных ситуаций ливанского министерства здравоохранения.
Операция ВВС Израиля, получившая название «Стрелы севера», началась 23 сентября. Израильские военные осуществляют массированные удары по объектам «Хезболлах» в различных районах Ливана, включая Бейрут, где были уничтожены высокопоставленные командиры организации.
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