Самым популярным именем для челябинских девочек стало Ева

03 октября 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

В сентябре челябинских девочек чаще называли Евой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В сентябре 2024 года самым популярным именем среди девочек стало Ева. Об этом сообщили в государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области. «Именем Ева в Челябинской области назвали 56 новорожденных. Также в первый осенний месяц появилось 45 Софий и 38 Викторий. Самыми популярными именами мальчиков стали Михаил (53), Артем (49) и Матвей (39)» — рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона. В ведомстве также сообщили, что в сентябре 2024 года зафиксировали 2306 младенцев. Это 1151 девочка и 1155 мальчиков. Как сообщало URA.RU ранее, в челябинском роддоме назвали самые необычные имена в августе 2024 года. Среди них — Теона и Адам. В числе популярных также оказались Анастасия, София, Ева, Александр и Александра, Тимофей, Арсений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сентябре 2024 года самым популярным именем среди девочек стало Ева. Об этом сообщили в государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области. «Именем Ева в Челябинской области назвали 56 новорожденных. Также в первый осенний месяц появилось 45 Софий и 38 Викторий. Самыми популярными именами мальчиков стали Михаил (53), Артем (49) и Матвей (39)» — рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона. В ведомстве также сообщили, что в сентябре 2024 года зафиксировали 2306 младенцев. Это 1151 девочка и 1155 мальчиков. Как сообщало URA.RU ранее, в челябинском роддоме назвали самые необычные имена в августе 2024 года. Среди них — Теона и Адам. В числе популярных также оказались Анастасия, София, Ева, Александр и Александра, Тимофей, Арсений.