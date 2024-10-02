02 октября 2024

Самым популярным именем для челябинских девочек стало Ева

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП в доме № 13 на улице Клары Цеткин. Пермь, девушка, ноги, рюкзак, женщина, мать с ребенком, детская коляска
В сентябре челябинских девочек чаще называли Евой Фото:

В сентябре 2024 года самым популярным именем среди девочек стало Ева. Об этом сообщили в государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

«Именем Ева в Челябинской области назвали 56 новорожденных. Также в первый осенний месяц появилось 45 Софий и 38 Викторий. Самыми популярными именами мальчиков стали Михаил (53), Артем (49) и Матвей (39)» — рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона.

В ведомстве также сообщили, что в сентябре 2024 года зафиксировали 2306 младенцев. Это 1151 девочка и 1155 мальчиков.

Как сообщало URA.RU ранее, в челябинском роддоме назвали самые необычные имена в августе 2024 года. Среди них — Теона и Адам. В числе популярных также оказались Анастасия, София, Ева, Александр и Александра, Тимофей, Арсений.

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В сентябре 2024 года самым популярным именем среди девочек стало Ева. Об этом сообщили в государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области. «Именем Ева в Челябинской области назвали 56 новорожденных. Также в первый осенний месяц появилось 45 Софий и 38 Викторий. Самыми популярными именами мальчиков стали Михаил (53), Артем (49) и Матвей (39)» — рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона. В ведомстве также сообщили, что в сентябре 2024 года зафиксировали 2306 младенцев. Это 1151 девочка и 1155 мальчиков. Как сообщало URA.RU ранее, в челябинском роддоме назвали самые необычные имена в августе 2024 года. Среди них — Теона и Адам. В числе популярных также оказались Анастасия, София, Ева, Александр и Александра, Тимофей, Арсений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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