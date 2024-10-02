02 октября 2024

Госдеп США ответил на запрет въезда Гутерриша в Израиль

Госдеп: решение Израиля объявить Гутерриша персоной нон грата непродуктивно
© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Антониу Гутерриш, stock
Израиль хочет запретить въезд Гутерришу Фото:
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Соединенные Штаты выразили свою позицию в отношении решения Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы не считаем, что этот шаг будет продуктивным в каком-либо виде», — сказал Миллер журналистам. Так он прокомментировал решение Израиля.

Министерство иностранных дел Израиля объявило генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, запретив ему въезд в страну. Это решение было озвучено после того, как Гутерриш не осудил иранскую ракетную атаку.

Иран осуществил масштабный ракетный обстрел Израиля 1 октября, выпустив около 200 баллистических ракет. В Пентагоне подтвердили участие американских военных в защите Израиля от ракетных атак. Корабли ВМС США были задействованы в процессе отражения ракетного удара, но не смогли перехватить ракеты.

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Соединенные Штаты выразили свою позицию в отношении решения Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы не считаем, что этот шаг будет продуктивным в каком-либо виде», — сказал Миллер журналистам. Так он прокомментировал решение Израиля. Министерство иностранных дел Израиля объявило генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, запретив ему въезд в страну. Это решение было озвучено после того, как Гутерриш не осудил иранскую ракетную атаку. Иран осуществил масштабный ракетный обстрел Израиля 1 октября, выпустив около 200 баллистических ракет. В Пентагоне подтвердили участие американских военных в защите Израиля от ракетных атак. Корабли ВМС США были задействованы в процессе отражения ракетного удара, но не смогли перехватить ракеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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