01 октября 2024

IRNA: корабли США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

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Флот США. Авианосец. Самолеты. stock , нато, сша, корабль, эсминец, ВМФ, stock
Американским кораблям не удалось перехватить иранские ракеты Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Корабли ВМС США не смогли перехватить ракеты, которые были выпущены Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

«Есть снимки, на которых изображено поражение большим количеством ракет целей в Израиле во время операции „Садег-2“, проведенной во вторник вечером. Они свидетельствуют о том, что даже передовым американским кораблям не удалось перехватить иранские ракеты», — пишет агентство IRNA.

Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские эсминцы участвовали в перехвате ракет, также армия США вышла на защиту государства от атак. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракетный удар завершен, но в случае повторных провокаций ответ будет «еще более мощным».

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Корабли ВМС США не смогли перехватить ракеты, которые были выпущены Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA. «Есть снимки, на которых изображено поражение большим количеством ракет целей в Израиле во время операции „Садег-2“, проведенной во вторник вечером. Они свидетельствуют о том, что даже передовым американским кораблям не удалось перехватить иранские ракеты», — пишет агентство IRNA. Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские эсминцы участвовали в перехвате ракет, также армия США вышла на защиту государства от атак. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракетный удар завершен, но в случае повторных провокаций ответ будет «еще более мощным».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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