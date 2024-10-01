IRNA: корабли США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

02 октября 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Американским кораблям не удалось перехватить иранские ракеты Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Корабли ВМС США не смогли перехватить ракеты, которые были выпущены Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA. «Есть снимки, на которых изображено поражение большим количеством ракет целей в Израиле во время операции „Садег-2“, проведенной во вторник вечером. Они свидетельствуют о том, что даже передовым американским кораблям не удалось перехватить иранские ракеты», — пишет агентство IRNA. Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские эсминцы участвовали в перехвате ракет, также армия США вышла на защиту государства от атак. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракетный удар завершен, но в случае повторных провокаций ответ будет «еще более мощным». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корабли ВМС США не смогли перехватить ракеты, которые были выпущены Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA. «Есть снимки, на которых изображено поражение большим количеством ракет целей в Израиле во время операции „Садег-2“, проведенной во вторник вечером. Они свидетельствуют о том, что даже передовым американским кораблям не удалось перехватить иранские ракеты», — пишет агентство IRNA. Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские эсминцы участвовали в перехвате ракет, также армия США вышла на защиту государства от атак. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракетный удар завершен, но в случае повторных провокаций ответ будет «еще более мощным».