IRNA: корабли США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

Корабли ВМС США не смогли перехватить ракеты, которые были выпущены Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.
«Есть снимки, на которых изображено поражение большим количеством ракет целей в Израиле во время операции „Садег-2“, проведенной во вторник вечером. Они свидетельствуют о том, что даже передовым американским кораблям не удалось перехватить иранские ракеты», — пишет агентство IRNA.
Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские эсминцы участвовали в перехвате ракет, также армия США вышла на защиту государства от атак. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракетный удар завершен, но в случае повторных провокаций ответ будет «еще более мощным».
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Корабли ВМС США не смогли перехватить ракеты, которые были выпущены Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA. «Есть снимки, на которых изображено поражение большим количеством ракет целей в Израиле во время операции „Садег-2“, проведенной во вторник вечером. Они свидетельствуют о том, что даже передовым американским кораблям не удалось перехватить иранские ракеты», — пишет агентство IRNA. Иран 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские эсминцы участвовали в перехвате ракет, также армия США вышла на защиту государства от атак. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ракетный удар завершен, но в случае повторных провокаций ответ будет «еще более мощным».