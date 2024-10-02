Продюсер Дворцов объяснил причину отмены гастрольного тура Веры Брежневой в Европе

Вера Брежнева лукавит, когда объявляет, что в отмене ее тура виноваты якобы недобросовестные организаторы. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с корреспондентом URA.RU объяснил, что за этим стоит.
Брежнева заявила, что гастрольный тур, который должен был начаться в ноябре, отменяется. Исполнительница хита «Любовь спасет мир» объяснила, что в этом виноваты организаторы, не выполнившие свои обязательства. Теперь экс-солистка группы «ВИА Гра» планирует встретиться со зрителями весной.
«Я очень расстроена, но верю, что наша встреча все равно состоится (пусть и позднее), а мы еще больше соскучимся друг по другу», — написала певица в соцсетях.
Продюсер Сергей Дворцов уверяет: дело тут совсем не в организаторах. Причина отмены кроется в другом, но озвучить ее Брежнева не может.
«Вера после всех своих высказываний и действий оказалась никому нигде не нужна. Ни один нормальный организатор или концертный директор, занимающийся гастролями, не будет с ней сотрудничать. На самом деле все просто: на нее не продались билеты. И в этом нет вины организаторов. В этом виноват сам артист. Если на него нет спроса, ни один инвестор, ни один самый крутой организатор не смогут ничего сделать, чтобы люди покупали билеты», — уточнил Дворцов.
По словам продюсера, если речь шла бы о туре в России, здесь можно было бы нагнать массовку на ее концерт и таким образом сделать полную посадку зала. Но все это было бы за счет друзей и тех, кому бесплатно раздавали билеты. Такая практика есть у некоторых наших артистов. Но, понятно, что речи ни о каком заработке в данном случае не идет.
«Вера, объявляя о концертном туре, наверное, надеялась, что она сохранила свои топовые позиции даже после „нюансов“ с нашей страной, но такого не бывает. Нужно следить за тем, что ты говоришь. Она этого не делала, а теперь пожинает плоды. Зрителя не обманешь, он видит и чувствует абсолютно все», — сказал продюсер.
При этом, по словам Дворцова, в ситуации с Брежневой, бессильным бы оказался и ее бывший супруг Константин Меладзе, который написал главные хиты для «ВИА Гры» и Веры. Сегодня ситуация такова, что российские артисты, неважно, какие: иноагенты или те, которые открыто проявили свою позицию против нашей страны, в Европе не нужны. К сожалению для них, к ним теперь особое отношение у русскоязычной публики — а это именно та целевая аудитория, которая пока еще помнит артистов.
Вера Брежнева покинула Россию после начала СВО. Тогда вместе с Константином Меладзе они перебрались в Италию. Но спустя некоторое время брак дал трещину, которая привела к разводу. Поговаривают, что немалую роль в этом сыграли и политические разногласия артистки и именитого продюсера.
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