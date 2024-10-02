«Я солдат»: Жога отреагировал на предложение Путина стать полпредом в УрФО. Видео

Жога заявил, что готов к работе полпредом Путина на Урале

03 октября 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Артем Жога прославился в рамках спецоперации РФ на Украине Фото: пресс-служба Кремля новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что готов к новому вызову. Так он отреагировал на предложение главы государства Владимира Путина во время их встречи в Кремле. «Владимир Владимирович, я солдат и буду работать и служить родине там, где я нужен на данный момент. Да, сейчас у меня линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа. Вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие, поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, и наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши школьники, которые пишут письма на фронт. Поэтому я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи», — сказал Жога. Его слова передает пресс-служба окружных властей в своем telegram-канале. Указ о назначении Жоги опубликовали в ночь на 3 октября. Впервые назначение Жоги URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что готов к новому вызову. Так он отреагировал на предложение главы государства Владимира Путина во время их встречи в Кремле. «Владимир Владимирович, я солдат и буду работать и служить родине там, где я нужен на данный момент. Да, сейчас у меня линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа. Вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие, поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, и наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши школьники, которые пишут письма на фронт. Поэтому я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи», — сказал Жога. Его слова передает пресс-служба окружных властей в своем telegram-канале. Указ о назначении Жоги опубликовали в ночь на 3 октября. Впервые назначение Жоги URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России».