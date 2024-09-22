Кандидат на место полпреда Якушева подогрел слухи о назначении. Видео

Артем Жога снял видео, в которых увидели намек на переезд на Урал

22 сентября 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Артем Жога стал известен на всю страну, когда попросил президента пойти на новый срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Народного совета ДНР Артем Жога подогрел слухи о назначении на должность полпреда президента РФ в УрФО, которую Владимир Якушев освободит в ближайшее время. Жога записал несколько ностальгических видео, которые, как стало известно URA.RU, друг другу сейчас пересылают свердловские госслужащие с пометкой «новый полпред». Первый ролик Жога опубликовал в своем telegram-канале 20 сентября. «Год назад я вошел в этот кабинет после пленарного заседания — в качестве председателя Народного совета. За год много было сделано работы, много каких событий произошло в моей жизни. Я помню этот день, когда я зашел [в кабинет] и сел в кресло. Реально не понимал своих функций и что мне нужно делать. Ну, мы парни военные, у меня были два замечательных учителя, Володя (сын Артема Жоги Владимир, командовавший батальоном „Спарта“ и погибший в 2022 году, — прим. ред.) и Мотор (другой экс-командир „Спарты“, Арсений Павлов с позывным „Моторола“, — прим. ред.). Справились с этой задачей благодаря команде, которая работает в аппарате Народного совета, благодаря друзьям. Спасибо всем», — сказал Жога. На видео 21 сентября Жога проводит экскурсию по кабинету. В частности, показывает шкаф, посвященный «Спарте». Корреспондент направил Артему Жоге просьбу о комментарии по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. О том, что Жога в числе претендентов в полпреды, URA.RU рассказало 18 сентября. Тогда он заявлял агентству, что «слышит об этом впервые». До начала спецоперации РФ на Украине Жога занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре Жоге присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го Жога просил Владимира Путина выдвинуться на новый президентский срок, а затем был сопредседателем его избирательного штаба. Еще раньше Жога встречался с российским лидером, когда получал звезду Героя России за своего погибшего сына Владимира. Считается, что на высокий государственный пост также претендуют главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин (экс-губернатор Ямала) и депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, участник СВО, недавно публично отмеченный Путиным. Ожидается, что Владимир Якушев перейдет в Совет Федерации 25 сентября. Также в ближайшее время он должен стать полновесным секретарем генсовета «Единой России». В статусе полпреда Якушев трудится с ноября 2020 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога подогрел слухи о назначении на должность полпреда президента РФ в УрФО, которую Владимир Якушев освободит в ближайшее время. Жога записал несколько ностальгических видео, которые, как стало известно URA.RU, друг другу сейчас пересылают свердловские госслужащие с пометкой «новый полпред». Первый ролик Жога опубликовал в своем telegram-канале 20 сентября. «Год назад я вошел в этот кабинет после пленарного заседания — в качестве председателя Народного совета. За год много было сделано работы, много каких событий произошло в моей жизни. Я помню этот день, когда я зашел [в кабинет] и сел в кресло. Реально не понимал своих функций и что мне нужно делать. Ну, мы парни военные, у меня были два замечательных учителя, Володя (сын Артема Жоги Владимир, командовавший батальоном „Спарта“ и погибший в 2022 году, — прим. ред.) и Мотор (другой экс-командир „Спарты“, Арсений Павлов с позывным „Моторола“, — прим. ред.). Справились с этой задачей благодаря команде, которая работает в аппарате Народного совета, благодаря друзьям. Спасибо всем», — сказал Жога. На видео 21 сентября Жога проводит экскурсию по кабинету. В частности, показывает шкаф, посвященный «Спарте». Корреспондент направил Артему Жоге просьбу о комментарии по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. О том, что Жога в числе претендентов в полпреды, URA.RU рассказало 18 сентября. Тогда он заявлял агентству, что «слышит об этом впервые». До начала спецоперации РФ на Украине Жога занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре Жоге присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го Жога просил Владимира Путина выдвинуться на новый президентский срок, а затем был сопредседателем его избирательного штаба. Еще раньше Жога встречался с российским лидером, когда получал звезду Героя России за своего погибшего сына Владимира. Считается, что на высокий государственный пост также претендуют главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин (экс-губернатор Ямала) и депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, участник СВО, недавно публично отмеченный Путиным. Ожидается, что Владимир Якушев перейдет в Совет Федерации 25 сентября. Также в ближайшее время он должен стать полновесным секретарем генсовета «Единой России». В статусе полпреда Якушев трудится с ноября 2020 года.